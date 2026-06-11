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Головна Спорт Пономаренко з Динамо став найкращим молодим гравцем УПЛ

Пономаренко з Динамо став найкращим молодим гравцем УПЛ

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 14:01
Пономаренка визнали найкращим молодим футболістом України
Матвій Пономаренко святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

В українській Прем'єр-лізі завершилося традиційне опитування, яке проводиться після кожного сезону. Представники всіх 16 клубів голосували за кількома категоріями. Серед них було й звання "Найкращого молодого гравця".

У цій номінації перемогу здобув Матвій Пономаренко, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на прес-службу УПЛ.

Досягнення Пономаренка

Молодий 20-річний форвард увірвався в сезон 2025/26 і одразу став лідером київського "Динамо". Його статус у команді зміцнився після того, як Ігор Костюк замінив на тренерському містку Олександра Шовковського.

Матвей Пономаренко
Матвій Пономаренко під час єдиноборства. Фото: прес-служба "Динамо"

За підсумками сезону Матвій Пономаренко забив 13 м'ячів у 15 поєдинках, при цьому провівши на полі 1056 хвилин. Він встиг дебютувати і в збірній України, де відразу ж відзначився голом у дебютному матчі.

За кандидатуру Матвія Пономаренка проголосували 15 клубів УПЛ, причому 14 з них поставили форварда на перше місце. Також до першої трійки увійшли голкіпер Назар Домчак із "Карпат" та захисник Тарас Михавко з "Динамо".

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Динамо УПЛ Матвій Пономаренко
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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