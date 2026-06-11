Пономаренко признали лучшим молодым футболистом Украины

Матвей Пономаренко празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

В украинской Премьер-лиге завершилось традиционное анкетирование, которое проходит после каждого сезона. Представители всех 16 клубов голосовали по нескольким категориям. В их числе оказалось и звание "Лучшего молодого игрока".

В этой номинации победу одержал Матвей Пономаренко, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УПЛ.

Достижения Пономаренко

Молодой 20-летний форвард ворвался в сезон 2025/26 и сходу стал лидером киевского "Динамо". Его статус в команде утвердился после того, как Игорь Костюк заменил на тренерском мостике Александра Шовковского.

Матвей Пономаренко во время единоборства. Фото: пресс-служба "Динамо"

По итогам сезона Матвей Пономаренко забил 13 мячей в 15 поединках при том, что провел на поле 1056 минут). Он успел дебютировать и в сборной Украины, где сразу же отличился голом в дебютном матче.

За кандидатуру Матвея Пономаренко проголосовали 15 клубов УПЛ, причем 14 из них поставили форварда на первое место. Также в первую тройку вошли голкипер Назар Домчак из "Карпат" и защитник Тарас Михавко из "Динамо".

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали об интересе английской "Астон Виллы" к голкиперу сборной Украины и "Бенфики" Анатолию Трубину.

Ранее Новини.LIVE сообщали от ответе Александра Караваева на критику, которая возникла из-за его перехода в "Шахтер" из "Динамо".