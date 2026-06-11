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Главная Спорт Пономаренко из Динамо стал лучшим молодым игроком УПЛ

Пономаренко из Динамо стал лучшим молодым игроком УПЛ

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 14:01
Пономаренко признали лучшим молодым футболистом Украины
Матвей Пономаренко празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

В украинской Премьер-лиге завершилось традиционное анкетирование, которое проходит после каждого сезона. Представители всех 16 клубов голосовали по нескольким категориям. В их числе оказалось и звание "Лучшего молодого игрока". 

В этой номинации победу одержал Матвей Пономаренко, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УПЛ. 

Достижения Пономаренко 

Молодой 20-летний форвард ворвался в сезон 2025/26 и сходу стал лидером киевского "Динамо". Его статус в команде утвердился после того, как Игорь Костюк заменил на тренерском мостике Александра Шовковского

Матвей Пономаренко
Матвей Пономаренко во время единоборства. Фото: пресс-служба "Динамо"

По итогам сезона Матвей Пономаренко забил 13 мячей в 15 поединках при том, что провел на поле 1056 минут). Он успел дебютировать и в сборной Украины, где сразу же отличился голом в дебютном матче. 

За кандидатуру Матвея Пономаренко проголосовали 15 клубов УПЛ, причем 14 из них поставили форварда на первое место. Также в первую тройку вошли голкипер Назар Домчак из "Карпат" и защитник Тарас Михавко из "Динамо". 

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Динамо УПЛ Матвей Пономаренко
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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