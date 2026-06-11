Ярмоленко и Сидорчук получат руководящие должности в Динамо

Андрей Ярмоленко в сборной Украины. Фото: УНИАН

В руководстве киевского "Динамо" могут произойти важные изменения. Речь идет о привлечении к управлению клубом его легенд. Это действующие футболисты, которые близки к завершению карьеры.

Андрей Ярмоленко и Сергей Сидорчук могут связать свою дальнейшую карьеру со столичным клубом, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Динамовец".

Лидер "бело-синих" Андрей Ярмоленко решил отсрочить завершение игровой карьере еще на один год. Уже в новом сезоне он может вписать свое имя в историю украинского футбола и стать лучшим бомбардиром за все годы существования элитной лиги.

Сергей Сидорчук и Андрей Ярмоленко. Фото: УНИАН

Новая роль Ярмоленко и Сидорчука

Именно нынешний ветеран "Динамо" может являться резервным планом руководства клуба на роль нового главного тренера, если у Игоря Костюка в следующем сезоне что-то не получится. Причем Андрею Ярмоленко не надо будет сразу завершать карьеру, речь идет о роли играющего наставника.

Также близится время возвращения в клуб его бывшего капитана Сергея Сидорчука. Полузащитник, который в последние годы выступает в Бельгии, может стать новым спортивным директором киевского "Динамо". Официально эта информация не подтверждена.

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