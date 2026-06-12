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Главная Спорт У Довбика появились два варианта вернуться в Испанию

У Довбика появились два варианта вернуться в Испанию

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 10:01
Бетис и Вильярреал претендуют на Довбика
Артем Довбик в сборной Украины. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Форвард итальянской "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик может вернуться в Испанию. На него претендуют сразу два клуба. Руководство "волков" хочет продать игрока. 

В трансфере Довбика заинтересован и его бывший клуб, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на La Liga News

Нападающий Артем Довбик не входит в планы главного тренера "Ромы" Джан Пьеро Гасперини на новый сезон. Итальянский клуб планирует выставить 28-летнего футболиста на трансфер. Интерес к игроку уже проявили две команды из чемпионата Испании.  

Артем Довбик
Артем Довбик и Николай Шапаренко. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Возвращение Довбика в Ла Лигу 

Главными претендентами на украинца считаются "Вильярреал" и "Бетис". По итогам прошлого сезона они заняли 3 и 5 место в турнирной таблице Ла Лиги соответственно и заслужили право сыграть в Лиге чемпионов. Команды хотят усилить атакующий потенциал, потому заинтересованы в трансфере опытного форварда. 

"Рома" хочет получить за Довбика не менее 20 млн евро. Каталонская "Жирона", в которой Артем играл до переезда в Италию, получит из этой суммы 2 млн евро. В прошлом сезоне форвард сборной Украины сыграл 18 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. 

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Ранее Новини.LIVE писали о том, что вскоре футболисты смогут принимать участие в собственных трансферах и получать за это комиссию. 

Артем Довбик Футбол трансферы Бетис
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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