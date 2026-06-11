Футболисты будут получать деньги от своих трансферов: ФИФА меняет правила
Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила масштабные изменения в регламенте. Новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года и существенно повлияют на трансферный рынок.
О нововведениях сообщил портал Новини.LIVE.
Что изменит ФИФА
Главным нововведением станет право футболистов получать часть средств от собственного трансфера. Отныне игроки будут иметь право на 5% от суммы перехода между клубами.
Ранее подобная практика применялась лишь в отдельных странах, в частности в Испании, однако теперь она станет обязательной для всех футбольных ассоциаций, работающих по правилам ФИФА.
Особую защиту получат футболисты с более низким уровнем доходов. Для игроков, чья годовая зарплата не превышает 150 тысяч евро, выплата доли от трансфера будет обязательной.
Кроме того, в случае задержки платежей предусмотрено начисление штрафных процентов.
Еще одним важным изменением станет новый подход к выкупным суммам в контрактах футболистов.
ФИФА планирует сделать клаузулы стандартной частью профессиональных соглашений между клубами и игроками. Это должно сделать трансферный рынок более прозрачным и понятным для всех участников процесса.
Ожидается, что новые правила помогут усилить защиту прав футболистов и предоставят им больше влияния на собственную карьеру при смене клубов.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что английская "Астон Вилла" рассматривает кандидатуру украинского вратаря Анатолия Трубина в качестве потенциальной замены Эмилиано Мартинеса.
Также Новини.LIVE писал, что президент "Трабзонспора" прокомментировал переговоры по Виктору Цыганкову и объяснил позицию турецкого клуба в этом вопросе. По его словам, руководство не намерено оказывать давление на футболиста и готово действовать исключительно в рамках конструктивного диалога.