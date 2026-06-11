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Главная Спорт Футболисты будут получать деньги от своих трансферов: ФИФА меняет правила

Футболисты будут получать деньги от своих трансферов: ФИФА меняет правила

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Дата публикации 11 июня 2026 21:51
Футболисты будут получать деньги от своих трансферов: ФИФА меняет правила
Джанни Инфантино — глава ФИФА. Фото: Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила масштабные изменения в регламенте. Новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года и существенно повлияют на трансферный рынок.

О нововведениях сообщил портал Новини.LIVE.

Джанни Инфантино
Джанни Инфантино с кубком победителя ЧМ-2026. Фото: Reuters

Что изменит ФИФА

Главным нововведением станет право футболистов получать часть средств от собственного трансфера. Отныне игроки будут иметь право на 5% от суммы перехода между клубами.

Ранее подобная практика применялась лишь в отдельных странах, в частности в Испании, однако теперь она станет обязательной для всех футбольных ассоциаций, работающих по правилам ФИФА.

Особую защиту получат футболисты с более низким уровнем доходов. Для игроков, чья годовая зарплата не превышает 150 тысяч евро, выплата доли от трансфера будет обязательной.

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Кроме того, в случае задержки платежей предусмотрено начисление штрафных процентов.

Еще одним важным изменением станет новый подход к выкупным суммам в контрактах футболистов.

ФИФА планирует сделать клаузулы стандартной частью профессиональных соглашений между клубами и игроками. Это должно сделать трансферный рынок более прозрачным и понятным для всех участников процесса.

Ожидается, что новые правила помогут усилить защиту прав футболистов и предоставят им больше влияния на собственную карьеру при смене клубов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что английская "Астон Вилла" рассматривает кандидатуру украинского вратаря Анатолия Трубина в качестве потенциальной замены Эмилиано Мартинеса.

Также Новини.LIVE писал, что президент "Трабзонспора" прокомментировал переговоры по Виктору Цыганкову и объяснил позицию турецкого клуба в этом вопросе. По его словам, руководство не намерено оказывать давление на футболиста и готово действовать исключительно в рамках конструктивного диалога.

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Футбол трансферы Джанни Инфантино ФИФА
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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