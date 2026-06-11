Футболісти отримуватимуть гроші зі свої трансфери: ФІФА змінює правила

Джанні Інфантіно — глава ФІФА. Фото: Reuters

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) затвердила масштабні зміни до регламенту. Нові правила набудуть чинності з 1 січня 2027 року та суттєво вплинуть на трансферний ринок.

Про нововведення повідомив портал Новини.LIVE.

Джанні Інфантіно з кубком переможця ЧС-2026. Фото: Reuters

Що змінить ФІФА

Головним нововведенням стане право футболістів отримувати частину коштів від власного трансферу. Відтепер гравці матимуть право на 5% від суми переходу між клубами.

Раніше подібна практика застосовувалася лише в окремих країнах, зокрема в Іспанії, однак тепер вона стане обов'язковою для всіх футбольних асоціацій, які працюють за правилами ФІФА.

Особливий захист отримають футболісти з нижчим рівнем доходів. Для гравців, чия річна зарплата не перевищує 150 тисяч євро, виплата частки від трансферу буде обов'язковою.

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Крім того, у випадку затримки платежів передбачено нарахування штрафних відсотків.

Ще однією важливою зміною стане новий підхід до викупних сум у контрактах футболістів.

ФІФА планує зробити клаусули стандартною частиною професійних угод між клубами та гравцями. Це має зробити трансферний ринок більш прозорим і зрозумілим для всіх учасників процесу.

Очікується, що нові правила допоможуть посилити захист прав футболістів та нададуть їм більше впливу на власну кар'єру під час зміни клубів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що англійська "Астон Вілла" розглядає кандидатуру українського воротаря Анатолія Трубіна як потенційну заміну Еміліано Мартінесу.

Також Новини.LIVE писав, що президент "Трабзонспора" прокоментував переговори щодо Віктора Циганкова та пояснив позицію турецького клубу в цьому питанні. За його словами, керівництво не має наміру чинити тиск на футболіста та готове діяти виключно в межах конструктивного діалогу.