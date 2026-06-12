Кейн і Дембеле стали головними претендентами на Золотий м'яч-2026

Гаррі Кейн у складі збірної Англії. Фото: Reuters

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн є фаворитом на здобуття головної індивідуальної нагороди сезону. Він очолює список претендентів на "Золотий м'яч" за підсумками 2026 року. Француз Усман Дембеле може випередити конкурента.

Боротьба за "ЗМ-2026" розгорнеться і на полях чемпіонату світу, повідомляють Новини.LIVE.

Де і коли відбудеться церемонія

Всупереч традиції, у 2026 році "Золотий м'яч" вручатимуть не в Парижі, а в Лондоні. Це відбудеться 26 жовтня. Таким чином організатори церемонії хочуть віддати данину пам'яті знаменитому англійському футболісту Стенлі Метьюзу, який став першим володарем нагороди в 1956 році.

Усман Дембеле після перемоги в Лізі чемпіонів. Фото: Reuters

Хто претендує на "Золотий м'яч"

Англійський форвард Гаррі Кейн уже декілька тижнів лідирує у списку фаворитів на ЗМ-2026, незважаючи на те, що його "Баварія" не змогла вийти у фінал Ліги чемпіонів. Головними переслідувачами капітана "трьох левів" є француз Усман Дембеле та інший англієць, лідер "Арсенала" Деклан Райс. На четвертому місці у списку фаворитів залишився грузинський футболіст Хвіча Кварацхелія, якого визнали найкращим гравцем сезону в Лізі чемпіонів.

Гаррі Кейн зіграв за "Баварію" в минулому сезоні 51 матч у всіх турнірах, забив 61 гол та зробив 7 результативних передач. На рахунку Усмана Дембеле 39 поєдинків, 20 голів, 11 асистів і перемога в Лізі чемпіонів.

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Остаточно ім'я лауреата "Золотого м'яча" може бути визначено за підсумками чемпіонату світу. Збірна Англії на груповому етапі турніру зіграє з Хорватією, Ганою та Панамою. На Францію чекають поєдинки з Сенегалом, Іраком та Норвегією.

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