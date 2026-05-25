Кейн отримав Золоту бутсу і знову претендує на Золотий м'яч

Гаррі Кейн із Кубком Німеччини. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Мюнхенська "Баварія" обіграла "Штуттгарт" у фіналі Кубка Німеччини. Усі три голи в матчі забив Гаррі Кейн. Англійський форвард встановив декілька рекордів у цьому сезоні.

Успіх Кейна змінив розстановку сил у перегонах за "Золотий м'яч", повідомляють Новини.LIVE.

Нападник Гаррі Кейн вдруге в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча". У цьому сезоні 32-річний футболіст записав на свій рахунок 36 голів у 31 матчі. Друге місце посів форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанн, на рахунку якого 27 м'ячів. Трійку замкнув Кіліан Мбаппе, у якого виявилося 25 голів.

Харрі Кейн забиває гол. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

Перегони за "Золотий м'яч"

Результативна гра досвідченого форварда вивела його на перше місце в списку головних претендентів на найпрестижнішу індивідуальну футбольну нагороду. Згідно з коефіцієнтами букмекерів, Гаррі Кейн випередив Усмана Дембеле, Ламіна Ямаля та Кіліана Мбаппе.

Важливо розуміти, що розстановка сил у боротьбі за ЗМ-2026 ще неодноразово зміниться. Церемонія вручення нагороди відбудеться восени, і до цього часу пройдуть два великі турніри. Претендент на нагороду Усман Дембеле візьме участь у фіналі Ліги чемпіонів, де у нього буде шанс проявити себе. А влітку відбудеться чемпіонат світу-2026, який теж вплине на вибір майбутнього володаря нагороди.

