Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Кейн знову став головним претендентом на Золотий м'яч

Кейн знову став головним претендентом на Золотий м'яч

Ua ru
Дата публікації: 25 травня 2026 11:43
Кейн отримав Золоту бутсу і знову претендує на Золотий м'яч
Гаррі Кейн із Кубком Німеччини. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Мюнхенська "Баварія" обіграла "Штуттгарт" у фіналі Кубка Німеччини. Усі три голи в матчі забив Гаррі Кейн. Англійський форвард встановив декілька рекордів у цьому сезоні.

Успіх Кейна змінив розстановку сил у перегонах за "Золотий м'яч", повідомляють Новини.LIVE.

Нападник Гаррі Кейн вдруге в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча". У цьому сезоні 32-річний футболіст записав на свій рахунок 36 голів у 31 матчі. Друге місце посів форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанн, на рахунку якого 27 м'ячів. Трійку замкнув Кіліан Мбаппе, у якого виявилося 25 голів.

Харри Кейн
Харрі Кейн забиває гол. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

Перегони за "Золотий м'яч"

Результативна гра досвідченого форварда вивела його на перше місце в списку головних претендентів на найпрестижнішу індивідуальну футбольну нагороду. Згідно з коефіцієнтами букмекерів, Гаррі Кейн випередив Усмана Дембеле, Ламіна Ямаля та Кіліана Мбаппе.

Важливо розуміти, що розстановка сил у боротьбі за ЗМ-2026 ще неодноразово зміниться. Церемонія вручення нагороди відбудеться восени, і до цього часу пройдуть два великі турніри. Претендент на нагороду Усман Дембеле візьме участь у фіналі Ліги чемпіонів, де у нього буде шанс проявити себе. А влітку відбудеться чемпіонат світу-2026, який теж вплине на вибір майбутнього володаря нагороди.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE уже писали про повернення в київське "Динамо" декількох футболістів з оренд.

Також Новини.LIVE повідомляли про новий бій Олександра Усика, який може відбутися вже цього року.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Баварія Золотий м'яч Гаррі Кейн
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації