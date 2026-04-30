Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт З'явився новий фаворит на премію Золотий м'яч-2026

З'явився новий фаворит на премію Золотий м'яч-2026

Ua ru
Дата публікації: 30 квітня 2026 13:23
Дембеле випередив Кейна в перегонах фаворитів на Золотий м'яч-2026
Усман Дембеле святкує гол. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Список головних претендентів на найпрестижнішу індивідуальну футбольну премію "Золотий м'яч" знову зазнав змін. Англієць Гаррі Кейн перестав бути фаворитом на отримання нагороди. Рейтинг очолив француз Усман Дембеле.

Футболіст "ПСЖ" вийшов на перше місце після півфіналів Ліги чемпіонів, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Le Parisien.

Перші півфінали Ліги чемпіонів змінили розклад сил у прогнозі на завоювання "Золотого м'яча-2026". Капітан збірної Англії Гаррі Кейн, який очолював рейтинг, перемістився на друге місце. Перший рядок посів новий фаворит.

Харри Кейн в матче "ПСЖ" и "Баварии" 28 апреля 2026 года
Гаррі Кейн бореться за м'яч. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Чому Дембеле претендує на "ЗМ-2026"

У першому півфіналі ЛЧ "ПСЖ" та "Баварія" подарували вболівальникам свято футболу, забивши на двох 9 голів. Парижани перемогли з рахунком 5:4. Усман Дембеле забив два голи, включно з м'ячем із пенальті. Гаррі Кейн теж реалізував одинадцятиметровий.

Наступного дня стало відомо, що француз потіснив англійця з першого місця в списку фаворитів на "Золотий м'яч". Чинний володар нагороди покращив шанси зберегти приз.

Читайте також:

Мюнхенська "Баварія" вже завоювала чемпіонський титул у Німеччині, а Кейн забив 54 голи за 7 результативних передач. "ПСЖ" може оформити титул найближчим часом. На рахунку Дембеле 18 голів та 10 результативних передач у сезоні. Церемонія "Золотий м'яч"-2026 відбудеться 26 жовтня.

Претенденти на "ЗМ-2026":

  1. Дембеле ("ПСЖ", Франція)
  2. Кейн ("Баварія", Англія)
  3. Райс ("Арсенал", Англія)
  4. Ямаль ("Барселона", Іспанія)
  5. Олісе ("Баварія", Франція).

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Золотий м'яч Гаррі Кейн Усман Дембеле
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації