Дембеле випередив Кейна в перегонах фаворитів на Золотий м'яч-2026

Усман Дембеле святкує гол. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Список головних претендентів на найпрестижнішу індивідуальну футбольну премію "Золотий м'яч" знову зазнав змін. Англієць Гаррі Кейн перестав бути фаворитом на отримання нагороди. Рейтинг очолив француз Усман Дембеле.

Футболіст "ПСЖ" вийшов на перше місце після півфіналів Ліги чемпіонів, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Le Parisien.

Перші півфінали Ліги чемпіонів змінили розклад сил у прогнозі на завоювання "Золотого м'яча-2026". Капітан збірної Англії Гаррі Кейн, який очолював рейтинг, перемістився на друге місце. Перший рядок посів новий фаворит.

Гаррі Кейн бореться за м'яч. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Чому Дембеле претендує на "ЗМ-2026"

У першому півфіналі ЛЧ "ПСЖ" та "Баварія" подарували вболівальникам свято футболу, забивши на двох 9 голів. Парижани перемогли з рахунком 5:4. Усман Дембеле забив два голи, включно з м'ячем із пенальті. Гаррі Кейн теж реалізував одинадцятиметровий.

Наступного дня стало відомо, що француз потіснив англійця з першого місця в списку фаворитів на "Золотий м'яч". Чинний володар нагороди покращив шанси зберегти приз.

Мюнхенська "Баварія" вже завоювала чемпіонський титул у Німеччині, а Кейн забив 54 голи за 7 результативних передач. "ПСЖ" може оформити титул найближчим часом. На рахунку Дембеле 18 голів та 10 результативних передач у сезоні. Церемонія "Золотий м'яч"-2026 відбудеться 26 жовтня.

Претенденти на "ЗМ-2026":

Дембеле ("ПСЖ", Франція) Кейн ("Баварія", Англія) Райс ("Арсенал", Англія) Ямаль ("Барселона", Іспанія) Олісе ("Баварія", Франція).

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про бажання Ігоря Костюка повернути в "Динамо" вихованця клубу Олексія Гусєва.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, де та коли українські вболівальники зможуть подивитися єврокубковий матч "Шахтар" — "Кристал Пелас".