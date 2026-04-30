Главная Спорт Появился новый фаворит на премию Золотой мяч-2026

Появился новый фаворит на премию Золотой мяч-2026

Дата публикации 30 апреля 2026 13:23
Дембеле опередил Кейна в гонке фаворитов на Золотой мяч-2026
Усман Дембеле празднует гол. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Список главных претендентов на самую престижную индивидуальную футбольную премию "Золотой мяч" снова претерпел изменения. Англичанин Харри Кейн перестал быть фаворитом на получение награды. Рейтинг возглавил француз Усман Дембеле

Футболист "ПСЖ" вышел на первое место после полуфиналов Лиги чемпионов, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Le Parisien

Первые полуфиналы Лиги чемпионов изменили расклад сил в прогнозе на завоевание "Золотого мяча-2026". Капитан сборной Англии Харри Кейн, который возглавлял рейтинг, переместился на второе место. Первую строчку занял новый фаворит. 

Харри Кейн в матче "ПСЖ" и "Баварии" 28 апреля 2026 года
Харри Кейн борется за мяч. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Почему Дембеле претендует на "ЗМ-2026" 

В первом полуфинале ЛЧ "ПСЖ" и "Бавария" подарили болельщикам праздник футбола, забив на двоих 9 голов. Парижане победили со счетом 5:4. Усман Дембеле забил два гола, включая мяч с пенальти. Харри Кейн тоже реализовал одиннадцатиметровый. 

На следующий день стало известно, что француз потеснил англичанина с первого места в списке фаворитов на "Золотой мяч". Действующий обладатель награды улучшил шансы сохранить приз. 

Мюнхенская "Бавария" уже завоевала чемпионский титул в Германии, а Кейн забил 54 гола при 7 результативных передачах. "ПСЖ" может оформить титул в ближайшее время. На счету Дембеле 18 голов и 10 результативных передач в сезоне. Церемония "Золотой мяч"-2026 состоится 26 октября

Претенденты на "ЗМ-2026": 

  1. Дембеле ("ПСЖ", Франция) 
  2. Кейн ("Бавария", Англия) 
  3. Райс ("Арсенал", Англия) 
  4. Ямаль ("Барселона", Испания) 
  5. Олисе ("Бавария", Франция). 

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о желании Игоря Костюка вернуть в "Динамо" воспитанника клуба Алексея Гусева. 

Также Новини.LIVE сообщали о том, где и когда украинские болельщики смогут посмотреть еврокубковый матч "Шахтер" — "Кристал Пэлас". 

Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Владимир Соборный
