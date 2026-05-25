Кейн получил Золотую бутсу и снова претендует на Золотой мяч

Харри Кейн с Кубком Германии. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Мюнхенская "Бавария" обыграла "Штуттгарт" в финале Кубка Германии. Все три гола в матче забил Харри Кейн. Английский форвард установил несколько рекордов в этом сезоне.

Успех Кейна изменил расстановку сил в гонке за "Золотой мяч".

Нападающий Харри Кейн во второй раз в карьере стал обладателем "Золотого мяча". В этом сезоне 32-летний футболист записал на свой счет 36 голов в 31 матче. Второе место занял форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн, на счету которого 27 мячей. Тройку замкнул Килиан Мбаппе, у которого оказалось 25 голов.

Харри Кейн забивает гол. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

Гонка за "Золотой мяч"

Результативная игра опытного форварда вывела его на первое место в списке главных претендентов на самую престижную индивидуальную футбольную награду. Согласно коэффициентам букмекеров, Харри Кейн опередил Усмана Дембеле, Ламина Ямаля и Килиана Мбаппе.

Важно понимать, что расстановка сил в борьбе за ЗМ-2026 еще неоднократно изменится. Церемония вручения награды состоится осенью, и до этого времени пройдут два крупных турнира. Претендент на награду Усман Дембеле примет участие в финале Лиги чемпионов, где у него будет шанс проявить себя. А летом состоится чемпионат мира-2026, который тоже повлияет на выбор будущего обладателя награды.

