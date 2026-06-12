Кейн и Дембеле стали главными претендентами на Золотой мяч-2026

Харри Кейн в сборной Англии. Фото: Reuters

Капитан сборной Англии Харри Кейн является фаворитом на получение главной индивидуальной награды в сезоне. Он лидирует в списке претендентов на "Золотой мяч" по итогам 2026 года. Француз Усман Дембеле может опередить конкурента.

Борьбу за "ЗМ-2026" развернется и на полях чемпионата мира, сообщают Новини.LIVE.

Где и когда пройдет церемония

Вопреки традиции, в 2026 году "Золотой мяч" вручат не в Париже, а в Лондоне. Это произойдет 26 октября. Таким образом организаторы церемонии хотят отдать дань памяти знаменитому английскому футболисту Стэнли Метьюзу, который стал первым обладателем награды в 1956 году.

Усман Дембеле после победы в Лиге чемпионов. Фото: Reuters

Кто претендует на "Золотой мяч"

Английский форвард Харри Кейн уже несколько недель лидирует в списке фаворитов на ЗМ-2026 несмотря на то, что его "Бавария" не смогла выйти в финал Лиги чемпионов. Главными преследователями капитана "трех львов" являются француз Усман Дембеле и другой англичанин, лидер "Арсенала" Деклан Райс. На четвертом месте в списке фаворитов остался грузинский футболист Хвича Кварацхелия, который был признан лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов.

Харри Кейн сыграл за "Баварию" в прошлом сезоне 51 матч во всех турнирах, забил 61 гол и сделал 7 результативных передач. На счету Усмана Дембеле 39 поединков, 20 мячей, 11 ассистов и победа в Лиге чемпионов.

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Окончательно фамилия лауреата "Золотого мяча" может быть определена по итогам чемпионата мира. Сборная Англии на групповом этапе турнира сыграет с Хорватией Ганой и Панамой. Францию ждут поединки с Сенегалом, Ираком и Норвегией.

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