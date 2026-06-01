Деклан Райс и Родри претендуют на трансфер в Реал

Реал подпишет либо Родри, либо Деклана Райса
Летом этого года мадридский "Реал" собирается активно поработать на трансферном рынке. "Королевский клуб" будет усиливать несколько позиций. Ключевой из них остается место в центре поля.
В "Реале" уже определились с приоритетной трансферной целью, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на BBC.
Президент "бланкос" Флорентино Перес готовит новое звездное подписание. В ближайшее время мадридский "Реал" направит лондонскому "Арсеналу" официальный запрос о трансфере Деклана Райса. "Королевский клуб" готов предложить за 27-летнего футболиста порядка 150 млн евро. Однако "канониры" не собираются отпускать одного из своих лидеров.
Альтернатива Деклану Райсу
Однако английский футболист не является единственным претендентом на усиление средней линии "Реала". Также в испанской команде может оказаться хавбек "Челси" Энцо Эрнандес.
В случае победы на президентских выборах "Реала" Энрике Рикельме, в клуб перейдет лидер сборной Испании Родри. Полузащитник "Манчестер Сити" признал, что хочет продолжить карьеру на "Сантьяго Бернабеу", и у него уже есть договоренность с кандидатом в президенты "королевского клуба".
