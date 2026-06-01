Деклан Райс и Родри претендуют на трансфер в Реал

Деклан Райс во время матча за "Арсенал". Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Летом этого года мадридский "Реал" собирается активно поработать на трансферном рынке. "Королевский клуб" будет усиливать несколько позиций. Ключевой из них остается место в центре поля.

В "Реале" уже определились с приоритетной трансферной целью, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на BBC.

Президент "бланкос" Флорентино Перес готовит новое звездное подписание. В ближайшее время мадридский "Реал" направит лондонскому "Арсеналу" официальный запрос о трансфере Деклана Райса. "Королевский клуб" готов предложить за 27-летнего футболиста порядка 150 млн евро. Однако "канониры" не собираются отпускать одного из своих лидеров.

Родри с кубком Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Альтернатива Деклану Райсу

Однако английский футболист не является единственным претендентом на усиление средней линии "Реала". Также в испанской команде может оказаться хавбек "Челси" Энцо Эрнандес.

В случае победы на президентских выборах "Реала" Энрике Рикельме, в клуб перейдет лидер сборной Испании Родри. Полузащитник "Манчестер Сити" признал, что хочет продолжить карьеру на "Сантьяго Бернабеу", и у него уже есть договоренность с кандидатом в президенты "королевского клуба".

