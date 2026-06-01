Реал підпише або Родрі, або Деклана Райса

Дата публікації: 1 червня 2026 14:01
Деклан Райс та Родрі претендують на трансфер у Реал
Деклан Райс під час матчу за "Арсенал". Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Влітку цього року мадридський "Реал" збирається активно попрацювати на трансферному ринку. "Королівський клуб" посилюватиме кілька позицій. Ключовою з них залишається місце в центрі поля.

У "Реалі" вже визначилися з пріоритетною трансферною метою, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на BBC.

Президент "бланкос" Флорентіно Перес готує нове зіркове підписання. Найближчим часом мадридський "Реал" надішле лондонському "Арсеналу" офіційний запит про трансфер Деклана Райса. "Королівський клуб" готовий запропонувати за 27-річного футболіста близько 150 млн євро. Однак "каноніри" не збираються відпускати одного зі своїх лідерів.

Родри
Родрі з кубком Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Альтернатива Деклану Райсу

Однак англійський футболіст не є єдиним претендентом на посилення середньої лінії "Реала". Також в іспанській команді може опинитися хавбек "Челсі" Енцо Ернандес.

У разі перемоги на президентських виборах "Реала" Енріке Рікельме, до клубу перейде лідер збірної Іспанії Родрі. Півзахисник "Манчестер Сіті" визнав, що хоче продовжити кар'єру на "Сантьяго Бернабеу", і в нього вже є домовленість із кандидатом у президенти "королівського клубу".

Реал Мадрид Родрі Деклан Райс
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Володимир Соборний
