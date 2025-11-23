Відео
Український сумоїст виграв престижний турнір в Японії

Український сумоїст виграв престижний турнір в Японії

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 17:20
Оновлено: 17:57
Українець Явгусишин виграв Kyushu Basho 2025 і став героєм в сумо
Данило Явгусишин. Фото: x.com/sumokyokai

У Фукуоці завершився турнір Kyushu Basho 2025, який є одним з шести головних в календарі Honbasho. Переможцем турніру став український сумоїст Данило Явгусишин.

Українець досяг цього результату у 21 рік, повідомили в Японській асоціації сумо.

Неймовірний результат українця в сумо

Явгусишин, якого в Японії знать як Аонішікі Арата, до фінального дня підійшов із показником 11–3, розділяючи лідерство з йокодзунами Дайкі Оносато та Томокацу Хошорю.

У вирішальній сутичці турніру Явгусишин впевнено здолав Масакацу Котозакуру, тоді як поєдинок Оносато та Хошорю не відбувся, бо перший знявся через травму, і Хошорю отримав технічну перемогу. Таким чином відразу два сумоїсти завершили турнір із результатом 12–3, тож чемпіона визначали у додатковій сутичці.

У "золотій сутичці" українець переміг Хошорю та вперше в кар'єрі виграв Kyushu Basho. Цей успіх став найбільшим досягненням Явгусишина в сумо.

Найближчим часом Японська асоціація сумо може підвищити українця до рангу озекі — другого за престижем після йокодзуни.

Японія єдиноборства боротьба сумо Данило Явгусишин
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
