Украинец Явгусишин выиграл Kyushu Basho 2025 и стал героем в сумо

В Фукуоке завершился турнир Kyushu Basho 2025, который является одним из шести главных в календаре Honbasho. Победителем турнира стал украинский сумоист Даниил Явгусишин.

Украинец достиг этого результата в 21 год, сообщили в Японской ассоциации сумо.

Явгусишин, которого в Японии знают как Аонишики Арата, к финальному дню подошел с показателем 11-3, разделяя лидерство с йокодзунами Дайки Оносато и Томокацу Хошорю.

В решающей схватке турнира Явгусишин уверенно одолел Масакацу Котозакуру, тогда как поединок Оносато и Хошорю не состоялся, потому что первый снялся из-за травмы, и Хошорю получил техническую победу. Таким образом сразу два сумоиста завершили турнир с результатом 12-3, поэтому чемпиона определяли в дополнительной схватке.

В "золотой схватке" украинец победил Хошорю и впервые в карьере выиграл Kyushu Basho. Этот успех стал самым большим достижением Явгусишина в сумо.

В ближайшее время Японская ассоциация сумо может повысить украинца до ранга озэки — второго по престижу после йокодзуны.

