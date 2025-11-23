Видео
Главная Спорт Украинский сумоист выиграл престижный турнир в Японии

Украинский сумоист выиграл престижный турнир в Японии

Дата публикации 23 ноября 2025 17:20
обновлено: 17:26
Украинец Явгусишин выиграл Kyushu Basho 2025 и стал героем в сумо
Даниил Явгусишин. Фото: x.com/sumokyokai

В Фукуоке завершился турнир Kyushu Basho 2025, который является одним из шести главных в календаре Honbasho. Победителем турнира стал украинский сумоист Даниил Явгусишин.

Украинец достиг этого результата в 21 год, сообщили в Японской ассоциации сумо.

Невероятный результат украинца в сумо

Явгусишин, которого в Японии знают как Аонишики Арата, к финальному дню подошел с показателем 11-3, разделяя лидерство с йокодзунами Дайки Оносато и Томокацу Хошорю.

В решающей схватке турнира Явгусишин уверенно одолел Масакацу Котозакуру, тогда как поединок Оносато и Хошорю не состоялся, потому что первый снялся из-за травмы, и Хошорю получил техническую победу. Таким образом сразу два сумоиста завершили турнир с результатом 12-3, поэтому чемпиона определяли в дополнительной схватке.

В "золотой схватке" украинец победил Хошорю и впервые в карьере выиграл Kyushu Basho. Этот успех стал самым большим достижением Явгусишина в сумо.

В ближайшее время Японская ассоциация сумо может повысить украинца до ранга озэки — второго по престижу после йокодзуны.

Япония единоборства борьба сумо Даниил Явгусишин
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
