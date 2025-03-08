Украинец Явгусишин дебютирует в высшем дивизионе сумо

Украинец дебютирует в самом престижном дивизионе по сумо
В высшем дивизионе по сумо дебютирует украинский борец Аонишики Арата. Настоящее имя борца Даниил Явгусишин.
Об успехе украинца сообщил портал The Guardian.
Успех украинского сумо на мировой арене
Винничанину всего 20 лет, но он за два года в Японии достиг того, что теперь будет выступать в престижном дивизионе.
По словам украинца, он хочет выиграть десять схваток и получить одну из трех призовых наград.
Интересно, что Явгусишин всего за девять турниров добрался до высшего дивизиона. Это один из самых быстрых взлетов в сумо.
В январе украинец выиграл турнир в Токио где боролся с земляком Сергеем Соколовским. Это впервые на турнире такого уровня боролись два украинца.
Явгусишин вместе с родителями переехал в Германию после начала полномасштабной войны, а затем в Японию, где выступал на уровне университета. Интересно, что на этом уровне ему не было конкуренции.
Сейчас японские эксперты предсказывают, что Явгусишин может стать первым европейским йокодзуной, что является самым высоким титулом в сумо.
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