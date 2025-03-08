Украинец Явгусишин дебютирует в высшем дивизионе сумо

Даниил Явгусишин. Фото: Sumofan2

В высшем дивизионе по сумо дебютирует украинский борец Аонишики Арата. Настоящее имя борца Даниил Явгусишин.

Об успехе украинца сообщил портал The Guardian.

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Винничанину всего 20 лет, но он за два года в Японии достиг того, что теперь будет выступать в престижном дивизионе.

По словам украинца, он хочет выиграть десять схваток и получить одну из трех призовых наград.

Интересно, что Явгусишин всего за девять турниров добрался до высшего дивизиона. Это один из самых быстрых взлетов в сумо.

В январе украинец выиграл турнир в Токио где боролся с земляком Сергеем Соколовским. Это впервые на турнире такого уровня боролись два украинца.

Явгусишин вместе с родителями переехал в Германию после начала полномасштабной войны, а затем в Японию, где выступал на уровне университета. Интересно, что на этом уровне ему не было конкуренции.

Сейчас японские эксперты предсказывают, что Явгусишин может стать первым европейским йокодзуной, что является самым высоким титулом в сумо.

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