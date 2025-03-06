Девушка Алефиренко Яна Андрущенко рассказала, что поправилась и показала фото

Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

Футболист "Колоса" из Ковалевки Даниил Алефиренко всегда был ценителем девушек модельной внешности. Бывшей возлюбленной футболиста является Карина Крыжановская — экс-девушка форварда "Динамо" Эдуардо Герреро.

Сейчас Даниил встречается с моделью и блогером Яной Андрущенко.

Читайте также:

Сногсшибательная красотка очень активно развивает свои соцсети. Сейчас в Instagram у нее 34,9 тысяч фолловеров.

Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

Девушка Алефиренко раскрыла страшную тайну

Девушка сообщила, что снова начала активно заниматься спортом, поскольку обросла лишним весом.

"Мышц почти нет. Жира больше. Поэтому буду возвращать спорт в жизнь", — рассказала девушка.

Однако, внешне не похоже, чтобы у нее были реальные проблемы с лишним весом.

Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

Отметим, что ранее девушка активно занималась бодибилдингом и даже выступала на соревнованиях, где занимала призовые места.

По словам Андрущенко, у нее сейчас параметры: 91-64-94.

Напомним, английский "Борнмут"планирует заработать рекордные средства за игрока сборной Украины Илью Забарного.

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко может объединить пояса с тремя другими чемпионами.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров получил три варианта для усиления нападения сборной.

В Лиге чемпионов, который стал лучшим клубным турниром Европы, были установлены рекорды турнира.