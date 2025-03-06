Девушка Алефиренко Яна Андрущенко рассказала, что поправилась и показала фото

Девушка известного украинского игрока засветила свои параметры
Футболист "Колоса" из Ковалевки Даниил Алефиренко всегда был ценителем девушек модельной внешности. Бывшей возлюбленной футболиста является Карина Крыжановская — экс-девушка форварда "Динамо" Эдуардо Герреро.
Сейчас Даниил встречается с моделью и блогером Яной Андрущенко.
Сногсшибательная красотка очень активно развивает свои соцсети. Сейчас в Instagram у нее 34,9 тысяч фолловеров.
Девушка Алефиренко раскрыла страшную тайну
Девушка сообщила, что снова начала активно заниматься спортом, поскольку обросла лишним весом.
"Мышц почти нет. Жира больше. Поэтому буду возвращать спорт в жизнь", — рассказала девушка.
Однако, внешне не похоже, чтобы у нее были реальные проблемы с лишним весом.
Отметим, что ранее девушка активно занималась бодибилдингом и даже выступала на соревнованиях, где занимала призовые места.
По словам Андрущенко, у нее сейчас параметры: 91-64-94.
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