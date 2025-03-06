Дівчина Алефіренка Яна Андрущенко розповіла, що погладшала і показала фото

Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

Футболіст "Колоса" з Ковалівки Данило Алефіренко завжди був поціновувачем дівчат модельної зовнішності. Колишньою коханою футболіста є Карина Крижановська — ексдівчина форварда "Динамо" Едуардо Герреро.

Зараз Данило зустрічається з моделлю і блогером Яною Андрущенко.

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Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

Дівчина Алефіренка розкрила страшну таємницю

Дівчина повідомила, що знову почала активно займатися спортом, оскільки обросла зайвою вагою.

"М'язів майже немає. Жиру більше. Тому буду повертати спорт у життя", — розповіла дівчина.

Однак, зовні не схоже, щоб у неї були реальні проблеми із зайвою вагою.

Яна Андрущенко. Фото: instagram.com/yddanilovaa

Зазначимо, що раніше дівчина активно займалася бодібілдингом і навіть виступала на змаганнях, де займала призові місця.

За словами Андрущенко, у неї зараз параметри: 91-64-94.

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