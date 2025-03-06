Дівчина Алефіренка Яна Андрущенко розповіла, що погладшала і показала фото

Дівчина відомого українського гравця засвітила свої параметри
Футболіст "Колоса" з Ковалівки Данило Алефіренко завжди був поціновувачем дівчат модельної зовнішності. Колишньою коханою футболіста є Карина Крижановська — ексдівчина форварда "Динамо" Едуардо Герреро.
Зараз Данило зустрічається з моделлю і блогером Яною Андрущенко.
Карколомна красуня дуже активно розвиває свої соцмережі. Зараз в Instagram у неї 34,9 тисяч фоловерів.
Дівчина Алефіренка розкрила страшну таємницю
Дівчина повідомила, що знову почала активно займатися спортом, оскільки обросла зайвою вагою.
"М'язів майже немає. Жиру більше. Тому буду повертати спорт у життя", — розповіла дівчина.
Однак, зовні не схоже, щоб у неї були реальні проблеми із зайвою вагою.
Зазначимо, що раніше дівчина активно займалася бодібілдингом і навіть виступала на змаганнях, де займала призові місця.
За словами Андрущенко, у неї зараз параметри: 91-64-94.
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