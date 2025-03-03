Колишня дівчина Герреро заперечила роман із Володимиром Бражком

Володимир Бражко. Фото: "Динамо"

Колишня дівчина легіонера київського "Динамо" Едуардо Герреро Каріна Крижановська кілька тижнів тому порвала з перуанцем. Виявилось, що футболіст часто їй зраджував.

При цьому, вона розповіла, щодо залицянь інших гравців "Динамо", передає "Трибуна".

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Каріна Крижановська. Фото: instagram.com/lakomka_diablo

З ким мала стосунки ексдівчина Герреро

Каріну запитали, чи не пов’язували її романтичні стосунки з Володимиром Бражком — колишнім одноклубником Герреро по "Зорі" та "Динамо".

Вона одразу спростувала ці чутки, пояснивши, що з Бражком зустрічалася її подруга, а не вона сама.

"Ні, я з ним не зустрічалася. Він — колишній моєї подруги", — зазначила Крижановська.

Цікаво, що ще під час стосунків з Герреро Каріна розповідала, як деякі гравці "Динамо" пропонували їй покинути перуанця і почати зустрічатися з ними.

Цей коментар, який згодом підхопили ЗМІ, став причиною скандалу. Через нього керівництво "Динамо" навіть наклало дисциплінарне стягнення на Едуардо. Після цього Каріну неодноразово просили назвати імена тих футболістів клубу, які їй писали, але вона поки що не розкрила їх імена.

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