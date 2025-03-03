Бывшая девушка Герреро отрицает роман с Владимиром Бражко

Владимир Бражко. Фото: "Динамо"

Бывшая девушка легионера киевского "Динамо" Эдуардо Герреро Карина Крыжановская несколько недель назад порвала с перуанцем. Оказалось, что футболист часто ей изменял.

При этом она рассказала относительно ухаживаний других игроков "Динамо", передает "Трибуна".

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Карина Крыжановская. Фото: instagram.com/lakomka_diablo

С кем имела отношения экс-девушка Герреро

Карину спросили, не связывали ли ее романтические отношения с Владимиром Бражко — бывшим одноклубником Герреро по "Заре" и "Динамо".

Она сразу опровергла эти слухи, объяснив, что с Бражко встречалась ее подруга, а не она сама.

"Нет, я с ним не встречалась. Он — бывший моей подруги", — отметила Крыжановская.

Интересно, что еще во время отношений с Герреро Карина рассказывала, как некоторые игроки "Динамо" предлагали ей бросить перуанца и начать встречаться с ними.

Этот комментарий, который впоследствии подхватили СМИ, стал причиной скандала. Из-за него руководство "Динамо" даже наложило дисциплинарное взыскание на Эдуардо. После этого Карину неоднократно просили назвать имена тех футболистов клуба, которые ей писали, но она пока не раскрыла их имена.

Напомним, Андрей Шевченко и другие — украинские футболисты, которые имели самые большие заработки с момента независимости.

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