Українець Явгусишин дебютує в найвищому дивізіоні сумо

Данило Явгусишин. Фото: Sumofan2

У найвищому дивізіоні з сумо дебютує український борець Аонішікі Арата. Справжнє ім’я борця Данило Явгусишин.

Про успіх українця повідомив портал The Guardian.

Читайте також:

Успіх українського сумо на світовій арені

Вінничанину всього 20 років, але він за два роки в Японії досяг того, що тепер виступатиме в престижному дивізіоні.

За словами українця, він хоче виграти десять сутичок та виграти одну з трьох призових нагород.

Цікаво, що Явгусишин всього за дев’ять турнірів добрався до найвищого дивізіону. Це один з найшвидших зльотів у сумо.

В січні українець виграв турнір в Токіо де боровся зі земляком Сергієм Соколовським. Це вперше на турнірі такого рівня боролись два українці.

Явгусишин разом з батьками переїхав у Німеччину після початку повномасштабної війни, а потім до Японії, де виступав на рівні університету. Цікаво, що на цьому рівні йому не було конкуренції.

Наразі японські експерти пророкують, що Явгусишин може стати першим європейським йокодзуною, що є найвищим титулом в сумо.

Нагадаємо, Руслан Ротань влітку шукатиме нову перспективну команду, бо завершиться його контракт з "Олександрією".

Сергія Реброва у разі невдачі з Бельгією можуть звільнити зі збірної України — хто прийде на його місце.

У Олександра Шовковського в "Динамо" проблеми зі складом, що може перешкодити їхньому новому чемпіонству.

"Динамо" готується до трансферу болівійського дублера Неймара з "Сантоса".