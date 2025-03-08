Українець Явгусишин дебютує в найвищому дивізіоні сумо

Українець дебютує в найпрестижнішому дивізіоні з сумо
У найвищому дивізіоні з сумо дебютує український борець Аонішікі Арата. Справжнє ім’я борця Данило Явгусишин.
Про успіх українця повідомив портал The Guardian.
Успіх українського сумо на світовій арені
Вінничанину всього 20 років, але він за два роки в Японії досяг того, що тепер виступатиме в престижному дивізіоні.
За словами українця, він хоче виграти десять сутичок та виграти одну з трьох призових нагород.
Цікаво, що Явгусишин всього за дев’ять турнірів добрався до найвищого дивізіону. Це один з найшвидших зльотів у сумо.
В січні українець виграв турнір в Токіо де боровся зі земляком Сергієм Соколовським. Це вперше на турнірі такого рівня боролись два українці.
Явгусишин разом з батьками переїхав у Німеччину після початку повномасштабної війни, а потім до Японії, де виступав на рівні університету. Цікаво, що на цьому рівні йому не було конкуренції.
Наразі японські експерти пророкують, що Явгусишин може стати першим європейським йокодзуною, що є найвищим титулом в сумо.
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