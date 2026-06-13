Усик в США объяснил, почему Украина не может отказаться от Донбасса

Александр Усик. Фото: Reuters

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик во время визита в США высказался по поводу войны в Украине и возможных путей достижения мира. Боксер объяснил, почему украинцы не могут согласиться на утрату оккупированных территорий.

О словах Усика в США сообщил портал Новини.LIVE.

Александр Усик в своем последнем поединке. Фото: Reuters

Усик рассказал историю о своем погибшем друге

Усик рассказал историю своего друга, который воевал за Украину и погиб на фронте. По словам боксера, сын погибшего военного сейчас также защищает страну с оружием в руках.

"Как мы можем объяснить этому молодому парню, что он должен отказаться от Донбасса, Донецка — земли, где воевал его отец и где он отдал свою жизнь?" — сказал Усик.

Украинский чемпион подчеркнул, что не приемлет идеи передачи территорий, которые Россия оккупировала во время войны. Для объяснения своей позиции спортсмен привел аналогию с США.

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"Это все равно, что Россия вдруг заявила бы о намерении отобрать у Соединенных Штатов Аляску", — отметил боксер.

В то же время Усик подчеркнул, что говорит не как политик, а как обычный человек. По его словам, люди должны искать общие решения и договариваться ради мира, но без отказа от принципов и справедливости.

"Мы должны договариваться, у нас есть мозги, у нас одна кровь, она красная", — добавил Усик.

Также украинский спортсмен отметил, что одной из главных проблем современного мира считает человеческий эгоизм и утрату духовных ценностей.

Заявление Усика прозвучало во время его визита в США, где он ранее встретился с президентом Дональдом Трампом и посетил Пентагон.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об откровенном признании украинского сумоиста, которыйназвал Александра Усика одним из главных примеров в спорте.

Также Новини.LIVE писал, что представитель тренерского штаба Усика объяснил, почему бой с Рико Верхувеном оказался сложным.