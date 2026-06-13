Усик у США пояснив, чому Україна не може відмовитися від Донбасу

Олександр Усик. Фото: Reuters

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик під час візиту до США висловився щодо війни в Україні та можливих шляхів досягнення миру. Боксер пояснив, чому українці не можуть погодитися на втрату окупованих територій.

Про слова Усика в США повідомив портал Новини.LIVE.

Олександр Усик у своєму крайньому поєдинку. Фото: Reuters

Усик розповів історію про свого загиблого друга

Усик розповів історію свого друга, який воював за Україну та загинув на фронті. За словами боксера, син загиблого військового зараз також захищає країну зі зброєю в руках.

"Як ми можемо пояснити цьому молодому хлопцеві, що він має відмовитися від Донбасу, Донецька — землі, де воював його батько і де він віддав своє життя?" — сказав Усик.

Український чемпіон наголосив, що не сприймає ідеї передачі територій, які Росія окупувала під час війни. Для пояснення своєї позиції спортсмен навів аналогію зі США.

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"Це все одно, що Росія раптом заявила б про намір забрати в Сполучених Штатів Аляску", — зазначив боксер.

Водночас Усик підкреслив, що говорить не як політик, а як звичайна людина. За його словами, люди повинні шукати спільні рішення й домовлятися заради миру, але без відмови від принципів і справедливості.

"Ми повинні домовлятися, у нас є мізки, у нас одна кров, вона червона", — додав Усик.

Також український спортсмен зазначив, що однією з головних проблем сучасного світу вважає людський егоїзм і втрату духовних цінностей.

Заява Усика пролунала під час його візиту до США, де він раніше зустрівся з президентом Дональдом Трампом і відвідав Пентагон.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про відверте зізнання українського сумоїста, який назвав Олександра Усика одним із головних прикладів у спорті.

Також Новини.LIVE писав, що представник тренерського штабу Усика пояснив, чому бій із Ріко Верхувеном виявився складним.