Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Усик в США закликав домовлятися заради миру

Усик в США закликав домовлятися заради миру

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 16:10
Усик у США пояснив, чому Україна не може відмовитися від Донбасу
Олександр Усик. Фото: Reuters

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик під час візиту до США висловився щодо війни в Україні та можливих шляхів досягнення миру. Боксер пояснив, чому українці не можуть погодитися на втрату окупованих територій.

Про слова Усика в США повідомив портал Новини.LIVE.

Александр Усик
Олександр Усик у своєму крайньому поєдинку. Фото: Reuters

Усик розповів історію про свого загиблого друга

Усик розповів історію свого друга, який воював за Україну та загинув на фронті. За словами боксера, син загиблого військового зараз також захищає країну зі зброєю в руках.

"Як ми можемо пояснити цьому молодому хлопцеві, що він має відмовитися від Донбасу, Донецька — землі, де воював його батько і де він віддав своє життя?" — сказав Усик.

Український чемпіон наголосив, що не сприймає ідеї передачі територій, які Росія окупувала під час війни. Для пояснення своєї позиції спортсмен навів аналогію зі США.

Читайте також:

"Це все одно, що Росія раптом заявила б про намір забрати в Сполучених Штатів Аляску", — зазначив боксер.

Водночас Усик підкреслив, що говорить не як політик, а як звичайна людина. За його словами, люди повинні шукати спільні рішення й домовлятися заради миру, але без відмови від принципів і справедливості.

"Ми повинні домовлятися, у нас є мізки, у нас одна кров, вона червона", — додав Усик.

Також український спортсмен зазначив, що однією з головних проблем сучасного світу вважає людський егоїзм і втрату духовних цінностей.

Заява Усика пролунала під час його візиту до США, де він раніше зустрівся з президентом Дональдом Трампом і відвідав Пентагон.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про відверте зізнання українського сумоїста, який назвав Олександра Усика одним із головних прикладів у спорті.

Також Новини.LIVE писав, що представник тренерського штабу Усика пояснив, чому бій із Ріко Верхувеном виявився складним.

США Олександр Усик війна в Україні
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації