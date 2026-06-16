Модель Зотова підтвердила розлучення футболістом Кухаревичем

Дарія Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova/

В українському футболі офіційно розпалася одна з найкрасивіших пар. Модель та учасниця "Холостяка" Дарія Зотова підтвердила, що вона та форвард шотландського "Гіберніана" Микола Кухаревич вже щонайменше півроку не разом.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це свідчить пост моделі в Instagram.

Що сказала Зотова про розлучення

На сторінці в Instagram Дарія Зотова опублікувала відео, на якому їх архівні кадри з Кухаревичем на весіллі, відпочинку та повсякденному житті.

На розлучення пари натякає не лише смайл розбитого серця, але й текст Зотової в пості. За словами моделі, вона втомилася приховувати правду, і через півроку все ж наважилася сказати правду, що шлюб звісно завершився.

"Минуло пів року, і я все ж наважилася сказати правду про те, що не склалося. Ця історія тривала три роки. Але шлюб завершився, так і не встигнувши початися. У якийсь момент ти просто розумієш: люди не змінюються. Але змінитися можеш ти сама, переставши приймати те, що тебе руйнує. Маленька порада: ніколи не беріть на себе відповідальність, якщо не впевнені, що готові нести її до кінця. Я більше не дозволю нікому себе руйнувати. Відтепер я дозволяю собі лише бути щасливою, незважаючи ні на що", — написала Зотова.

Читайте також:

Пост Зотової. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, кого Олександр Андрієвський вважає найкращим тренером останніх років у київському "Динамо".

Раніше Новини.LIVE назвали прізвище перспективного молодого футболіста, за якого "Барселона" може заплатити 100 млн євро.