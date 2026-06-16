Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Модель Зотова підтвердила розлучення футболістом Кухаревичем

Модель Зотова підтвердила розлучення футболістом Кухаревичем

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 00:52
Модель Зотова підтвердила розлучення футболістом Кухаревичем
Дарія Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova/

В українському футболі офіційно розпалася одна з найкрасивіших пар. Модель та учасниця "Холостяка" Дарія Зотова підтвердила, що вона та форвард шотландського "Гіберніана" Микола Кухаревич вже щонайменше півроку не разом.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це свідчить пост моделі в Instagram.

Що сказала Зотова про розлучення

На сторінці в Instagram Дарія Зотова опублікувала відео, на якому їх архівні кадри з Кухаревичем на весіллі, відпочинку та повсякденному житті.

На розлучення пари натякає не лише смайл розбитого серця, але й текст Зотової в пості. За словами моделі, вона втомилася приховувати правду, і через півроку все ж наважилася сказати правду, що шлюб звісно завершився.

"Минуло пів року, і я все ж наважилася сказати правду про те, що не склалося. Ця історія тривала три роки. Але шлюб завершився, так і не встигнувши початися. У якийсь момент ти просто розумієш: люди не змінюються. Але змінитися можеш ти сама, переставши приймати те, що тебе руйнує. Маленька порада: ніколи не беріть на себе відповідальність, якщо не впевнені, що готові нести її до кінця. Я більше не дозволю нікому себе руйнувати. Відтепер я дозволяю собі лише бути щасливою, незважаючи ні на що", — написала Зотова.

Читайте також:
Зотова розлучилася з Кухаревичем
Пост Зотової. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, кого Олександр Андрієвський вважає найкращим тренером останніх років у київському "Динамо".

Раніше Новини.LIVE назвали прізвище перспективного молодого футболіста, за якого "Барселона" може заплатити 100 млн євро.

футбол Микола Кухаревич Діана Зотова
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації