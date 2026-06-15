Андрієвський пояснив, чому Ребров був найкращим тренером для Динамо

Олександр Андрієвський під час виступів у Динамо. Фото: пресслужба клубу

Півзахисник житомирського "Полісся" Олександр Андрієвський згадав випадки корупції в українському футболі. Він стикався з ними під час навчання в академії "Динамо". Також півзахисник розповів, чому в підсумку вирішив піти з київської команди.

Андрієвський назвав тренера, який найкраще вплинув на його розвиток, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Трибуну".

Олександр Андрієвський заявив, що стикався з випадками корупції в українському футболі. До академії, в якій навчався півзахисник, приходили хлопці, які не вміли виконувати елементарні дії на полі. Однак у них були впливові батьки, тому ці діти займали місце більш талановитих юних спортсменів.

Найкращий тренер для Андрієвського

Хавбек зізнався, що ніколи не боявся піти з "Динамо" заради шансу частіше виходити на поле в основному складі. Він міг дозволити собі перейти в команду, яка виступала в нижчому дивізіоні.

Андрієвський назвав тренера, який найкраще сприяв розвитку його кар'єри в "Динамо". Це виявився Сергій Ребров, за якого "біло-сині" двічі ставали чемпіонами України.

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"Коли я був у дублі, він брав мене до першої команди. За його часів я виходив на поле. На той момент я вважав його одним із найкращих тренерів, які у мене були. У нього ще був дуже сильний помічник Рауль Ріанчо. Тоді "Динамо" було просто топ", — розповів Андрієвський.

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