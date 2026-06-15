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Головна Спорт Андрієвський назвав тренера, за часів якого Динамо було сильною командою

Андрієвський назвав тренера, за часів якого Динамо було сильною командою

Ua ru
Дата публікації: 15 червня 2026 16:07
Андрієвський пояснив, чому Ребров був найкращим тренером для Динамо
Олександр Андрієвський під час виступів у Динамо. Фото: пресслужба клубу

Півзахисник житомирського "Полісся" Олександр Андрієвський згадав випадки корупції в українському футболі. Він стикався з ними під час навчання в академії "Динамо". Також півзахисник розповів, чому в підсумку вирішив піти з київської команди.

Андрієвський назвав тренера, який найкраще вплинув на його розвиток, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Трибуну".

Олександр Андрієвський заявив, що стикався з випадками корупції в українському футболі. До академії, в якій навчався півзахисник, приходили хлопці, які не вміли виконувати елементарні дії на полі. Однак у них були впливові батьки, тому ці діти займали місце більш талановитих юних спортсменів.

Найкращий тренер для Андрієвського

Хавбек зізнався, що ніколи не боявся піти з "Динамо" заради шансу частіше виходити на поле в основному складі. Він міг дозволити собі перейти в команду, яка виступала в нижчому дивізіоні.

Андрієвський назвав тренера, який найкраще сприяв розвитку його кар'єри в "Динамо". Це виявився Сергій Ребров, за якого "біло-сині" двічі ставали чемпіонами України.

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"Коли я був у дублі, він брав мене до першої команди. За його часів я виходив на поле. На той момент я вважав його одним із найкращих тренерів, які у мене були. У нього ще був дуже сильний помічник Рауль Ріанчо. Тоді "Динамо" було просто топ", — розповів Андрієвський.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, що каталонська "Барселона" знайшла на трансферному ринку перспективну заміну Хуліану Альваресу.

Раніше Новини.LIVE писали, що Жозе Моурінью обрав нового асистента, який був відомим гравцем мадридського "Реала".

футбол Динамо Олександр Андрієвський
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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