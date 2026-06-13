Динамо домовилося про повернення Кендзьори з ПАОКа

Динамо невдовзі поверне в команду Кендзьору
Київське "Динамо" близьке до повернення колишнього правого захисника Томаша Кендзьори. Польський футболіст погодив основні умови співпраці з українським клубом і може незабаром знову приєднатися до команди.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на ТаТоТаке.
"Динамо" поверне свого ексгравця
За інформацією джерела, керівництво "Динамо" успішно завершило переговори з грецьким ПАОКом щодо переходу 32-річного оборонця. Сторони узгодили ключові деталі майбутньої угоди, а сам футболіст висловив зацікавленість у поверненні до Києва.
Остаточне рішення щодо трансферу має бути ухвалене після консультацій Кендзьори з родиною. Цікаво, що дружина поляка є українкою. Якщо додаткових перешкод не виникне, захисник підпише дворічний контракт із "Динамо".
Очікується, що сума переходу перевищить один мільйон євро. Для київського клубу це стане одним із ключових підсилень оборони перед стартом нового сезону, оскільки клуб поверне досвідченого гравця.
Кендзьора перейшов до київської команди у 2017 році та швидко став гравцем основного складу. За час виступів в Україні він провів понад 190 матчів у всіх турнірах, виграв чемпіонат країни, Кубок України та кілька разів ставав володарем Суперкубка.
Після відходу з "Динамо" захисник продовжив кар'єру в чемпіонаті Греції, де виступав за ПАОК. У складі клубу із Салонік він регулярно грав у національній першості та єврокубках.
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