Динамо домовилося про повернення Кендзьори з ПАОКа

Томаш Кендзьора. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" близьке до повернення колишнього правого захисника Томаша Кендзьори. Польський футболіст погодив основні умови співпраці з українським клубом і може незабаром знову приєднатися до команди.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на ТаТоТаке.

Томаш Кендзьора у складі збірної Польщі. Фото: instagram.com/tkedziora94

"Динамо" поверне свого ексгравця

За інформацією джерела, керівництво "Динамо" успішно завершило переговори з грецьким ПАОКом щодо переходу 32-річного оборонця. Сторони узгодили ключові деталі майбутньої угоди, а сам футболіст висловив зацікавленість у поверненні до Києва.

Остаточне рішення щодо трансферу має бути ухвалене після консультацій Кендзьори з родиною. Цікаво, що дружина поляка є українкою. Якщо додаткових перешкод не виникне, захисник підпише дворічний контракт із "Динамо".

Томаш Кендзьора у складі ПАОКа. Фото: instagram.com/tkedziora94

Очікується, що сума переходу перевищить один мільйон євро. Для київського клубу це стане одним із ключових підсилень оборони перед стартом нового сезону, оскільки клуб поверне досвідченого гравця.

Читайте також:

Кендзьора перейшов до київської команди у 2017 році та швидко став гравцем основного складу. За час виступів в Україні він провів понад 190 матчів у всіх турнірах, виграв чемпіонат країни, Кубок України та кілька разів ставав володарем Суперкубка.

Після відходу з "Динамо" захисник продовжив кар'єру в чемпіонаті Греції, де виступав за ПАОК. У складі клубу із Салонік він регулярно грав у національній першості та єврокубках.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про українського сумоїста, який назвав Олександра Усика тим, з кого бере приклад.