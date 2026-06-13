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Главная Спорт Динамо вскоре вернет в команду Кендзеру

Динамо вскоре вернет в команду Кендзеру

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 23:24
Динамо договорилось о возвращении Кендзоры из ПАОКа
Томаш Кендзера. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" близко к возвращению бывшего правого защитника Томаша Кендзеры. Польский футболист согласовал основные условия сотрудничества с украинским клубом и вскоре может вновь присоединиться к команде.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ТаТоТаке.

Томаш Кендзьора
Томаш Кендзьора в составе сборной Польши. Фото: instagram.com/tkedziora94

"Динамо" вернет своего экс-игрока

По информации источника, руководство "Динамо" успешно завершило переговоры с греческим ПАОКом относительно перехода 32-летнего защитника. Стороны согласовали ключевые детали будущего соглашения, а сам футболист выразил заинтересованность в возвращении в Киев.

Окончательное решение по трансферу должно быть принято после консультаций Кендзьоры с семьей. Интересно, что жена поляка является украинкой. Если дополнительных препятствий не возникнет, защитник подпишет двухлетний контракт с "Динамо".

Томаш Кендзьора
Томаш Кендзера в составе ПАОКа. Фото: instagram.com/tkedziora94

Ожидается, что сумма трансфера превысит один миллион евро. Для киевского клуба это станет одним из ключевых усилений обороны перед стартом нового сезона, поскольку клуб вернет опытного игрока.

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Кендзьора перешел в киевскую команду в 2017 году и быстро стал игроком основного состава. За время выступлений в Украине он провел более 190 матчей во всех турнирах, выиграл чемпионат страны, Кубок Украины и несколько раз становился обладателем Суперкубка.

После ухода из "Динамо" защитник продолжил карьеру в чемпионате Греции, где выступал за ПАОК. В составе клуба из Салоник он регулярно играл в национальном первенстве и еврокубках.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об украинском сумоисте, который назвал Александра Усика тем, на кого берет пример.

Также Новини.LIVE писал, что представитель команды Усика объяснил, почему бой с Рико Верхувеном дался очень тяжело.

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Динамо Футбол трансферы Томаш Кендзера
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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