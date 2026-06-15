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Головна Спорт Барселона придбає молоду зірку з Англії замість Альвареса

Барселона придбає молоду зірку з Англії замість Альвареса

Ua ru
Дата публікації: 15 червня 2026 09:41
Барселона запросить Елі Крупі замість Альвареса
Елі Крупі (праворуч) вітає Маркуса Таверньє. Фото: Reuters

У складі каталонської "Барселони" може з'явитися молодий французький нападник. Після відходу Роберта Левандовського ця позиція є пріоритетною для підсилення у клубі. "Синьо-гранатовим" не вдалося підписати більш іменитого футболіста.

Про інтерес "Барселони" до Елі Крупі з АПЛ повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.es.

"Барселона" не змогла домовитися з мадридським "Атлетіко" про трансфер форварда збірної Аргентини Хуліана Альвареса. "Матрацники" відмовилися розглядати пропозиції менше 500 млн євро. Каталонці були змушені переключитися на інші кандидатури.

Эли Крупи
Елі Крупі (ліворуч) під час матчу. Фото: Reuters

Деталі угоди щодо Елі Крупі

Інтерес каталонців до 19-річного форварда молодіжної збірної Франції став несподіванкою. Елі Крупі перейшов до "Борнмута" в лютому 2025 року з "Лор'яна". Англійський клуб не готовий розглядати запити, в яких вказана сума менше 100 млн євро.

У минулому сезоні молодий футболіст зіграв за клуб з англійської Прем'єр-ліги 35 матчів та забив 13 голів. Крім "Барселони", футболістом також цікавиться лондонський "Арсенал".

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Футбол трансфери Барселона Борнмут
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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