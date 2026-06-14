Тисячі фанатів зібралися біля Білого дому на історичний турнір UFC: фото

Фанати у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE

У Вашингтоні почали збиратися вболівальники на турнір UFC Freedom 250, який увійде в історію як перше шоу промоушену на території Білого дому. Через проведення заходу влада запровадила безпрецедентні заходи безпеки та частково перекрила центр американської столиці.

Про це повідомляє кореспондент порталу Новини.LIVE.

Військові охороняють громадський порядок. Фото: Новини.LIVE

Що відбувалося в день шоу UFC Freedom 250

За кілька годин до початку турніру біля Білого дому вже можна було побачити тисячі фанатів. До Вашингтона прибули вболівальники з різних штатів США та інших країн, щоб стати свідками унікальної події.

Організатори облаштували арену просто на Південній галявині Білого дому. Очікується, що турнір відвідають понад чотири тисячі глядачів, а доступ до території здійснюється через багаторівневу систему перевірок.

Вашингтон в день турніру UFC. Фото: Новини.LIVE

Напередодні турніру правоохоронці значно посилили заходи безпеки навколо Білого дому. Частину центральних вулиць Вашингтона перекрили для транспорту та пішоходів, а в районі проведення шоу чергують сотні співробітників поліції, федеральних служб та військові.

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Посилені заходи пов'язані з тим, що турнір проходить на території однієї з найважливіших урядових резиденцій світу. До того ж, шоу проходить на честь 250-річчя незалежності США та в день народження президента США Дональда Трампа.

За що битимуться Топурія та Перейра

Головною подією UFC Freedom 250 стане поєдинок за титул чемпіона UFC у легкій вазі між чемпіоном Ілією Топурією та Джастіном Гейтжі.

У співголовному бою вечора Алекс Перейра зустрінеться з Сірілом Ганом у протистоянні за тимчасовий чемпіонський пояс у надважкій вазі.

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