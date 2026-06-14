Тысячи фанатов собрались у Белого дома на исторический турнир UFC: фото

Болельщики в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE

В Вашингтоне начали собираться болельщики на турнир UFC Freedom 250, который войдет в историю как первое шоу промоушена на территории Белого дома. В связи с проведением мероприятия власти ввели беспрецедентные меры безопасности и частично перекрыли центр американской столицы.

Об этом сообщает корреспондент портала Новини.LIVE.

Военные охраняют общественный порядок. Фото: Новини.LIVE

Что происходило в день шоу UFC Freedom 250

За несколько часов до начала турнира возле Белого дома уже можно было увидеть тысячи фанатов. В Вашингтон прибыли болельщики из разных штатов США и других стран, чтобы стать свидетелями уникального события.

Организаторы обустроили арену прямо на Южной лужайке Белого дома. Ожидается, что турнир посетят более четырех тысяч зрителей, а доступ на территорию осуществляется через многоуровневую систему проверок.

Вашингтон в день турнира UFC. Фото: Новини.LIVE

Накануне турнира правоохранители значительно усилили меры безопасности вокруг Белого дома. Часть центральных улиц Вашингтона перекрыли для транспорта и пешеходов, а в районе проведения шоу дежурят сотни сотрудников полиции, федеральных служб и военных.

Читайте также:

Усиленные меры связаны с тем, что турнир проходит на территории одной из важнейших правительственных резиденций мира. К тому же, шоу проходит в честь 250-летия независимости США и в день рождения президента США Дональда Трампа.

За что будут драться Топурия и Перейра

Главным событием UFC Freedom 250 станет поединок за титул чемпиона UFC в легком весе между чемпионом Илией Топурией и Джастином Гейджи.

В со-главном бою вечера Алекс Перейра встретится с Сирилом Ганом в противостоянии за временный чемпионский пояс в супертяжелом весе.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок выиграли еще один комплект золотых медалей на чемпионате Европы.

Также Новини.LIVE писал, что "Динамо" работает над возвращением в свой состав игрока сборной Польши.