Біля Білого дому будують арену для історичного турніру UFC

Біля Білого дому збирають арену. Фото: Reuters

Біля Білого дому у Вашингтоні стартувало будівництво тимчасової арени для турніру UFC Freedom 250. Майбутнє шоу стане першим професійним спортивним заходом в історії, який проведуть безпосередньо на території резиденції президента США.

Біля Білого дому будують арену для UFC

Турнір запланований на 14 червня. Арена знаходитиметься на південній галявині Білого дому й буде розрахована приблизно на 4–5 тисяч глядачів. Основну частину аудиторії складуть військові, VIP-гості, запрошені UFC та Дональдом Трампом.

Будівельники наразі встановлюють освітлювальні конструкції та основний каркас арени. Центральною частиною майданчика стане спеціальна конструкція над октагоном і системою освітлення, а сам Білий дім залишатиметься на фоні телевізійної трансляції.

Турнір приурочений до 250-річчя незалежності США та також відбудеться у день народження Трампа. Саме через це подію назвали UFC Freedom 250.

Головним боєм вечора стане протистояння чемпіона легкої ваги, іспанця грузинського походження Ілії Топурії проти американця Джастіна Гейджі за титул чемпіона UFC у легкій вазі. Також очікується бій Алекса Перейри проти Сіріла Гана в надважкій вазі.

Окрім самого турніру, біля Білого дому планують організувати масштабний фан-фестиваль для уболівальників. Очікується, що фан-зону відвідають десятки тисяч уболівальників.

