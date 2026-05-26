Возле Белого дома строят арену для исторического турнира UFC

Главная Спорт Возле Белого дома начали возводить арену для будущего турнира UFC

Возле Белого дома начали возводить арену для будущего турнира UFC

Дата публикации 26 мая 2026 08:45
Возле Белого дома собирают арену. Фото: Reuters

Возле Белого дома в Вашингтоне стартовало строительство временной арены для турнира UFC Freedom 250. Будущее шоу станет первым профессиональным спортивным мероприятием в истории, которое проведут непосредственно на территории резиденции президента США.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Fox News.

Турнир запланирован на 14 июня. Арена будет находиться на южной лужайке Белого дома и будет рассчитана примерно на 4-5 тысяч зрителей. Основную часть аудитории составят военные, VIP-гости, приглашенные UFC и Дональдом Трампом.

Строители сейчас устанавливают осветительные конструкции и основной каркас арены. Центральной частью площадки станет специальная конструкция над октагоном и системой освещения, а сам Белый дом будет оставаться на фоне телевизионной трансляции.

Турнир приурочен к 250-летию независимости США и также состоится в день рождения Трампа. Именно поэтому событие назвали UFC Freedom 250.

Главным боем вечера станет противостояние чемпиона легкого веса, испанца грузинского происхождения Илии Топурии против американца Джастина Гейджи за титул чемпиона UFC в легком весе. Также ожидается бой Алекса Перейры против Сирила Гана в супертяжелом весе.

Кроме самого турнира, возле Белого дома планируют организовать масштабный фан-фестиваль для болельщиков. Ожидается, что фан-зону посетят десятки тысяч болельщиков.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
