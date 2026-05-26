Возле Белого дома строят арену для исторического турнира UFC

Возле Белого дома собирают арену. Фото: Reuters

Возле Белого дома в Вашингтоне стартовало строительство временной арены для турнира UFC Freedom 250. Будущее шоу станет первым профессиональным спортивным мероприятием в истории, которое проведут непосредственно на территории резиденции президента США.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Fox News.

Возле Белого дома собирают арену. Фото: Reuters

Возле Белого дома строят арену для UFC

Турнир запланирован на 14 июня. Арена будет находиться на южной лужайке Белого дома и будет рассчитана примерно на 4-5 тысяч зрителей. Основную часть аудитории составят военные, VIP-гости, приглашенные UFC и Дональдом Трампом.

Строители сейчас устанавливают осветительные конструкции и основной каркас арены. Центральной частью площадки станет специальная конструкция над октагоном и системой освещения, а сам Белый дом будет оставаться на фоне телевизионной трансляции.

Возле Белого дома собирают арену. Фото: Reuters

Турнир приурочен к 250-летию независимости США и также состоится в день рождения Трампа. Именно поэтому событие назвали UFC Freedom 250.

Читайте также:

Главным боем вечера станет противостояние чемпиона легкого веса, испанца грузинского происхождения Илии Топурии против американца Джастина Гейджи за титул чемпиона UFC в легком весе. Также ожидается бой Алекса Перейры против Сирила Гана в супертяжелом весе.

Кроме самого турнира, возле Белого дома планируют организовать масштабный фан-фестиваль для болельщиков. Ожидается, что фан-зону посетят десятки тысяч болельщиков.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Джейсон Стейтем удивил реакцией после победы Александра Усика над Рико Верхувеном и сделал неожиданное заявление о бое.

Также Новини.LIVE писал о возможном следующем сопернике Усика и подробности о новом поединке украинского чемпиона.