Трамп показав постер турніру UFC у Білому домі

Президент США Дональд Трамп анонсував проведення турніру UFC у Білому домі. Подія під назвою UFC Freedom 250 відбудеться 14 червня та стане частиною святкування 250-річчя незалежності США.

Трамп опублікував яскравий постер, де він разом з президентом UFC Дейною Вайтом стоять під блискавкою на фоні Білого Дому.

Раніше президент компанії TKO Group Holdings, якій належить UFC, Марк Шапіро заявляв, що організація турніру коштуватиме близько 60 мільйонів доларів. Очікується, що UFC не отримає прямого прибутку від цього шоу, однак частину витрат — приблизно 30 мільйонів — покриють корпоративні партнери.

Вайт заявив, що турнір відбудеться на південній галявині Білого дому та збере близько 5000 глядачів. Ще приблизно 80 000 уболівальників зможуть спостерігати за подією у Вашингтоні в парку "Еліпс", де планується організація додаткових зон перегляду.

Читайте також:

Попри очікування гучних імен, у кард турніру не увійшли Конор Макгрегор і Джон Джонс, хоча раніше вони висловлювали зацікавленість у виступі. Водночас організатори підготували насичену програму боїв. Головною подією вечора стане поєдинок у легкій вазі — чемпіон UFC Ілія Топурія (17–0) із Іспанії зустрінеться з американцем Джастіном Гейджи (27–5).

У другому за значимістю бою Сіріл Ган (13–2) побореться з Алексом Перейрою (13–3) за тимчасовий титул у важкій вазі. Француз уже тричі претендував на чемпіонський пояс, тоді як бразилець є колишнім чемпіоном у двох дивізіонах.

Також у рамках турніру відбудеться низка рейтингових поєдинків. Шон О’Меллі зустрінеться з Айманном Захабі, Майкл Чендлер битиметься з Маурісіо Руффі, Бо Нікал проведе бій проти Кайла Докоса, а Дієго Лопес зійдеться зі Стівом Гарсією.

Як повідомляв портал Новини.LIVE, у Іллі Забарного в "ПСЖ" може з'явитися ще один російський одноклубник.

Також портал Новини.LIVE повідомив, що Нікола Ріццолі визнав гол Матвія Пономаренка чистим.