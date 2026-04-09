Трамп показал постер турнира UFC в Белом доме

Президент США Дональд Трамп анонсировал проведение турнира UFC в Белом доме. Событие под названием UFC Freedom 250 состоится 14 июня и станет частью празднования 250-летия независимости США.

Трамп опубликовал яркий постер, где он вместе с президентом UFC Дэйной Уайтом стоят под молнией на фоне Белого дома.

Ранее президент компании TKO Group Holdings, которой принадлежит UFC, Марк Шапиро заявлял, что организация турнира будет стоить около 60 миллионов долларов. Ожидается, что UFC не получит прямой прибыли от этого шоу, однако часть расходов — примерно 30 миллионов — покроют корпоративные партнеры.

Уайт заявил, что турнир состоится на южной лужайке Белого дома и соберет около 5000 зрителей. Еще примерно 80 000 болельщиков смогут наблюдать за событием в Вашингтоне в парке "Эллипс", где планируется организация дополнительных зон просмотра.

Несмотря на ожидания громких имен, в кард турнира не вошли Конор Макгрегор и Джон Джонс, хотя ранее они выражали заинтересованность в выступлении. В то же время организаторы подготовили насыщенную программу боев. Главным событием вечера станет поединок в легком весе — чемпион UFC Илия Топурия (17-0) из Испании встретится с американцем Джастином Гейджи (27-5).

Во втором по значимости бою Сирил Ган (13-2) поборется с Алексом Перейрой (13-3) за временный титул в тяжелом весе. Француз уже трижды претендовал на чемпионский пояс, тогда как бразилец является бывшим чемпионом в двух дивизионах.

Также в рамках турнира состоится ряд рейтинговых поединков. Шон О'Мэлли встретится с Айманном Захаби, Майкл Чендлер сразится с Маурисио Руффи, Бо Никал проведет бой против Кайла Докоса, а Диего Лопес сойдется со Стивом Гарсией.

