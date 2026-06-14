Лузан та Рибачок здобули золото, Кохан оновив власний рекорд

Людмила Лузан. Фото: instagram.com/liudmilaluzan

Українські олімпійці вдало провели змагальний день 14 червня на міжнародній арені. Веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули золото чемпіонату Європи, а легкоатлет Михайло Кохан оновив особистий рекорд і став призером турніру в США.

Про виступи українських олімпійців повідомив портал Новини.LIVE.

Лузан виграла третє золото чемпіонату Європи

У заключний день чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное в португальському Монтемор-у-Велью український екіпаж Лузан та Рибачок став переможцем фіналу каное-двійок на дистанції 500 метрів.

Українки подолали дистанцію за 2:00.787 та впевнено фінішували першими. Друге місце посіли представниці Угорщини, які відстали на 1,720 секунди, а бронзові медалі дісталися спортсменкам з Іспанії (+2,920).

Для Лузан і Рибачок це вже п'ята спільна нагорода на чемпіонатах Європи та третє золото саме на дистанції 500 метрів. Український дует цього сезону відновив спільні виступи після повернення Рибачок на міжнародну арену після декретної відпустки.

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Крім того, на нинішньому чемпіонаті Європи Лузан і Рибачок також здобули золоту медаль у каное-двійці на дистанції 200 метрів.

Михайло Кохан. Фото: Reuters

Кохан встановив особистий рекорд у США

Бронзовий призер Олімпійських ігор Михайло Кохан успішно виступив на етапі Континентального туру з легкої атлетики в Лос-Анджелесі. Українець здобув срібну нагороду в метанні молота та показав найкращий результат у кар'єрі.

У своїй заключній спробі Кохан метнув снаряд на 82,38 метра. Цей результат став новим особистим рекордом спортсмена, який перевершив попереднє досягнення на 36 сантиметрів. Раніше найкращим показником українця були 82,02 метра на чемпіонаті світу-2025 у Токіо.

Перемогу на турнірі здобув француз Ян Шасінан із результатом 82,44 метра. Від першого місця українця відділили лише шість сантиметрів.

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