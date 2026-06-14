Лузан и Рыбачок завоевали золото, Кохан побил свой собственный рекорд

Людмила Лузан. Фото: instagram.com/liudmilaluzan

Украинские олимпийцы успешно выступили 14 июня на международной арене. Гребчихи Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали золото чемпионата Европы, а легкоатлет Михаил Кохан обновил личный рекорд и стал призером турнира в США.

О выступлениях украинских олимпийцев сообщил портал Новини.LIVE.

Лузан выиграла третье золото чемпионата Европы

В заключительный день чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ в португальском Монтемор-у-Велью украинский экипаж Лузан и Рыбачок стал победителем финала каноэ-двоек на дистанции 500 метров.

Украинки преодолели дистанцию за 2:00.787 и уверенно финишировали первыми. Второе место заняли представительницы Венгрии, отставшие на 1,720 секунды, а бронзовые медали достались спортсменкам из Испании (+2,920).

Для Лузан и Рыбачок это уже пятая совместная награда на чемпионатах Европы и третье золото именно на дистанции 500 метров. Украинский дуэт в этом сезоне возобновил совместные выступления после возвращения Рыбачок на международную арену после декретного отпуска.

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Кроме того, на нынешнем чемпионате Европы Лузан и Рыбачок также завоевали золотую медаль в каноэ-двойке на дистанции 200 метров.

Михаил Кохан. Фото: Reuters

Кохан установил личный рекорд в США

Бронзовый призер Олимпийских игр Михаил Кохан успешно выступил на этапе Континентального тура по легкой атлетике в Лос-Анджелесе. Украинец завоевал серебряную награду в метании молота и показал лучший результат в карьере.

В своей заключительной попытке Кохан метнул снаряд на 82,38 метра. Этот результат стал новым личным рекордом спортсмена, который превзошел предыдущее достижение на 36 сантиметров. Ранее лучшим показателем украинца были 82,02 метра на чемпионате мира-2025 в Токио.

Победу на турнире одержал француз Ян Шасинан с результатом 82,44 метра. От первого места украинца отделяли всего шесть сантиметров.

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