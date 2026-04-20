Олімпійський призер Кохан розгромив суперників на турнірі в Туреччині

Олімпійський призер Кохан розгромив суперників на турнірі в Туреччині

Дата публікації: 20 квітня 2026 16:51
Олімпійський призер Кохан упевнено виграв турнір у Туреччині
Михайло Кохан під час турніру. Фото: Julian Finney/Getty Images

Український метальник молота Михайло Кохан став переможцем турніру Nurullah İvak Throwing Cup, який пройшов в Ізмірі. Змагання входили до серії Континентального туру з легкої атлетики. Українець упевнено виграв змагання з результатом 78,07 метра.

Цей показник виявився недосяжним для суперників, повідомляє портал Новини.LIVE.

Друге місце посів представник Туреччини Халіл Ілмазер, який показав результат 73,24 метра. Третім став ще один турецький спортсмен Озкан Балтачі з результатом 72,63 метра. Михайло Кохан випередив найближчого переслідувача майже на п'ять метрів. Це підтверджує його статус одного з лідерів світового метання молота. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результати та форма Кохана

Перемога в Ізмірі стала важливим етапом підготовки до ключових стартів сезону. Михайло Кохан демонструє стабільні результати на міжнародних змаганнях і продовжує набирати форму. Турнір у Туреччині став для нього черговою можливістю перевірити готовність на тлі сильних суперників.

У 2025 році українець встановив особистий рекорд: 82,02 метра на чемпіонаті світу в Японії. Попри високий результат, тоді він посів четверте місце і залишився без медалі. Поточний сезон легкоатлет розпочав з упевненої перемоги.

спорт Михайло Кохан Легка атлетика метання молоту
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

