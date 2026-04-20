Олимпийский призер Кохан уверенно выиграл турнир в Турции

Михаил Кохан во время турнира. Фото: Julian Finney/Getty Images

Украинский метатель молота Михаил Кохан стал победителем турнира Nurullah İvak Throwing Cup, который прошел в Измире. Соревнования входили в серию Континентального тура по легкой атлетике. Украинец уверенно выиграл состязания с результатом 78,07 метра.

Этот показатель оказался недосягаемым для соперников, сообщает портал Новини.LIVE.

Второе место занял представитель Турции Халил Илмазер, который показал результат 73,24 метра. Третьим стал еще один турецкий спортсмен Озкан Балтачи с результатом 72,63 метра. Михаил Кохан опередил ближайшего преследователя почти на пять метров. Это подтверждает его статус одного из лидеров мирового метания молота.

Результаты и форма Кохана

Победа в Измире стала важным этапом подготовки к ключевым стартам сезона. Михаил Кохан демонстрирует стабильные результаты на международных соревнованиях и продолжает набирать форму. Турнир в Турции стал для него очередной возможностью проверить готовность на фоне сильных соперников.

В 2025 году украинец установил личный рекорд: 82,02 метра на чемпионате мира в Японии. Несмотря на высокий результат, тогда он занял четвертое место и остался без медали. Текущий сезон легкоатлет начал с уверенной победы.

