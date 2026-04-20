Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Олимпийский призер Кохан разгромил соперников на турнире в Турции

Ua ru
Дата публикации 20 апреля 2026 16:51
Олимпийский призер Кохан уверенно выиграл турнир в Турции
Михаил Кохан во время турнира. Фото: Julian Finney/Getty Images

Украинский метатель молота Михаил Кохан стал победителем турнира Nurullah İvak Throwing Cup, который прошел в Измире. Соревнования входили в серию Континентального тура по легкой атлетике. Украинец уверенно выиграл состязания с результатом 78,07 метра.

Этот показатель оказался недосягаемым для соперников, сообщает портал Новини.LIVE.

Второе место занял представитель Турции Халил Илмазер, который показал результат 73,24 метра. Третьим стал еще один турецкий спортсмен Озкан Балтачи с результатом 72,63 метра. Михаил Кохан опередил ближайшего преследователя почти на пять метров. Это подтверждает его статус одного из лидеров мирового метания молота. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты и форма Кохана

Победа в Измире стала важным этапом подготовки к ключевым стартам сезона. Михаил Кохан демонстрирует стабильные результаты на международных соревнованиях и продолжает набирать форму. Турнир в Турции стал для него очередной возможностью проверить готовность на фоне сильных соперников.

В 2025 году украинец установил личный рекорд: 82,02 метра на чемпионате мира в Японии. Несмотря на высокий результат, тогда он занял четвертое место и остался без медали. Текущий сезон легкоатлет начал с уверенной победы. 

спорт Михаил Кохан Легкая атлетика метание молота
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации