Михаил Кохан рассказал, сколько раз ест перед сном

В сборной Украины по легкой атлетике существуют лидеры, которые на любых турнирах претендуют на награду. Одним из них является бронзовый призер Олимпийских игр-2024 Михаил Кохан.

Во время интервью YouTube-каналу Champion Radio Кохан рассказал о своем питании.

Сколько раз Кохан ест перед сном

По словам Кохана, сейчас у него межсезонье, во время которого акцент делается на спортзале, беге, здоровом образе жизни. При этом он отметил, что лишний вес является вечной проблемой метателей молота.

"Мы едим-едим-едим во время сезона, а после — тоже, но без тренировок", — признался спортсмен.

Во время соревновательного сезона Кохан питается интенсивно: в 20:00-21:00 может поужинать еще в 00:00 и 03:00, потому что мышцы требуют энергии.

Он признался, что в соревновательный период расходы на еду "заоблачные", но в межсезонье Михаил сокращает калории, чтобы сбросить лишнее, и в деньгах тоже экономит.

