Михайло Кохан розповів, скільки разів їсть перед сном

В збірній Україні з легкої атлетики існують лідери, які на будь-яких турнірах претендують на нагороду. Одним із них є бронзовий призер Олімпійських ігор-2024 Михайло Кохан.

Під час інтерв'ю YouTube-каналу Champion Radio Кохан розповів про своє харчування.

Скільки разів Кохан їсть перед сном

За словами Кохана, наразі у нього міжсезоння, під час якого акцент робиться на спортзалі, бігу, здоровому способу життя. При цьому він відзначив, що зайва вага є вічною проблемою метальників молота.

"Ми їмо-їмо-їмо під час сезону, а після — теж, але без тренувань", — зізнався спортсмен.

Під час змагального сезону Кохан харчується інтенсивно: о 20:00–21:00 може повечеряти ще о 00:00 та 03:00, бо м'язи вимагають енергії.

Він зізнався, що в змагальний період витрати на їжу "захмарні", але в міжсезоння Михайло скорочує калорії, щоб скинути зайве, і в грошах теж економить.

