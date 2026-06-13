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Головна Спорт Лузан виграла дві золоті медалі чемпіонату Європи з веслування

Лузан виграла дві золоті медалі чемпіонату Європи з веслування

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 21:57
Лузан виграла два золота чемпіонату Європи та домінувала у фіналах
Людмила Лузан. Фото: Федерація каное України

Украънка Людмила Лузан стала дворазовою чемпіонкою Європи на континентальній першості з веслування на байдарках і каное в Португалії. Українська спортсменка виграла золото як в особистій дисципліні, так і в екіпажі разом з Анастасією Рибачок.

Про медалі українки повідомив портал Новини.LIVE.

Тріумф Лузан та Рибачок

Першу нагороду Лузан здобула на олімпійській дистанції 200 метрів у каное-одиночці. Українка підтвердила статус головної фаворитки фіналу та не залишила шансів суперницям у боротьбі за перемогу.

Лузан фінішувала першою з переконливою перевагою над найближчою переслідувачкою — представницею Італії Олімпією Делою Джустіно. При цьому українська каноїстка показала результат лише на пів секунди повільніший за свій особистий рекорд.

Друге золото українка виборола у каное-двійці на дистанції 200 метрів разом з Рибачок. Спортсменки нещодавно відновили виступи в одному екіпажі, а вже на першому великому турнірі після возз'єднання піднялися на найвищу сходинку п'єдесталу.

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Лузан і Рибачок також продовжать боротьбу за нагороди на дистанції 500 метрів, де входять до числа головних претенденток на медалі.

Людмила Лузан — срібна та бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо та одна з найуспішніших представниць українського веслування.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про відверте зізнання українського сумоїста, який назвав Олександра Усика одним із головних джерел натхнення у своїй кар'єрі.

Також Новини.LIVE писав, що представник тренерського штабу Усика пояснив, чому бій із Ріко Верхувеном виявився складнішим, ніж очікували вболівальники.

Людмила Лузан Анастасія Четверікова веслування на каное та байдарці
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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