Лузан виграла два золота чемпіонату Європи та домінувала у фіналах

Лузан виграла дві золоті медалі чемпіонату Європи з веслування
Украънка Людмила Лузан стала дворазовою чемпіонкою Європи на континентальній першості з веслування на байдарках і каное в Португалії. Українська спортсменка виграла золото як в особистій дисципліні, так і в екіпажі разом з Анастасією Рибачок.
Про медалі українки повідомив портал Новини.LIVE.
Тріумф Лузан та Рибачок
Першу нагороду Лузан здобула на олімпійській дистанції 200 метрів у каное-одиночці. Українка підтвердила статус головної фаворитки фіналу та не залишила шансів суперницям у боротьбі за перемогу.
Лузан фінішувала першою з переконливою перевагою над найближчою переслідувачкою — представницею Італії Олімпією Делою Джустіно. При цьому українська каноїстка показала результат лише на пів секунди повільніший за свій особистий рекорд.
Друге золото українка виборола у каное-двійці на дистанції 200 метрів разом з Рибачок. Спортсменки нещодавно відновили виступи в одному екіпажі, а вже на першому великому турнірі після возз'єднання піднялися на найвищу сходинку п'єдесталу.
Лузан і Рибачок також продовжать боротьбу за нагороди на дистанції 500 метрів, де входять до числа головних претенденток на медалі.
Людмила Лузан — срібна та бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо та одна з найуспішніших представниць українського веслування.
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