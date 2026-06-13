Лузан виграла два золота чемпіонату Європи та домінувала у фіналах

Людмила Лузан. Фото: Федерація каное України

Украънка Людмила Лузан стала дворазовою чемпіонкою Європи на континентальній першості з веслування на байдарках і каное в Португалії. Українська спортсменка виграла золото як в особистій дисципліні, так і в екіпажі разом з Анастасією Рибачок.

Про медалі українки повідомив портал Новини.LIVE.

Тріумф Лузан та Рибачок

Першу нагороду Лузан здобула на олімпійській дистанції 200 метрів у каное-одиночці. Українка підтвердила статус головної фаворитки фіналу та не залишила шансів суперницям у боротьбі за перемогу.

Лузан фінішувала першою з переконливою перевагою над найближчою переслідувачкою — представницею Італії Олімпією Делою Джустіно. При цьому українська каноїстка показала результат лише на пів секунди повільніший за свій особистий рекорд.

Друге золото українка виборола у каное-двійці на дистанції 200 метрів разом з Рибачок. Спортсменки нещодавно відновили виступи в одному екіпажі, а вже на першому великому турнірі після возз'єднання піднялися на найвищу сходинку п'єдесталу.

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Лузан і Рибачок також продовжать боротьбу за нагороди на дистанції 500 метрів, де входять до числа головних претенденток на медалі.

Людмила Лузан — срібна та бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо та одна з найуспішніших представниць українського веслування.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про відверте зізнання українського сумоїста, який назвав Олександра Усика одним із головних джерел натхнення у своїй кар'єрі.