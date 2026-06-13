Лузан завоевала две золотые медали чемпионата Европы и доминировала в финалах

Людмила Лузан. Фото: Федерация каноэ Украины

Украинка Людмила Лузан стала двукратной чемпионкой Европы на континентальном первенстве по гребле на байдарках и каноэ в Португалии. Украинская спортсменка завоевала золото как в индивидуальной дисциплине, так и в экипаже вместе с Анастасией Рыбачок.

О медалях украинки сообщил портал Новини.LIVE.

Триумф Лузан и Рыбачок

Первую награду Лузан завоевала на олимпийской дистанции 200 метров в каноэ-одиночке. Украинка подтвердила статус главной фаворитки финала и не оставила шансов соперницам в борьбе за победу.

Лузан финишировала первой с убедительным преимуществом над ближайшей преследовательницей — представительницей Италии Олимпией Дело Джустино. При этом украинская каноистка показала результат всего на полсекунды медленнее своего личного рекорда.

Второе золото украинка завоевала в каноэ-двойке на дистанции 200 метров вместе с Рыбачок. Спортсменки недавно возобновили выступления в одном экипаже, а уже на первом крупном турнире после воссоединения поднялись на высшую ступень пьедестала.

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Лузан и Рыбачок также продолжат борьбу за награды на дистанции 500 метров, где входят в число главных претенденток на медали.

Людмила Лузан — серебряная и бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио и одна из самых успешных представительниц украинского гребного спорта.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об откровенном признании украинского сумоиста, который назвал Александра Усика одним из главных источников вдохновения в своей карьере.