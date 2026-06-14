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Головна Спорт Мадридський Реал може підписати вихованця Барселони

Мадридський Реал може підписати вихованця Барселони

Ua ru
Дата публікації: 14 червня 2026 13:26
Кукурелья може перейти до Реала, Барселона також претендує на цього гравця
Головний тренер "Реала" Жозе Моурінью. Фото: Reuters

В іспанському футболі готується гучний літній трансфер. Захисник "червоної фурії" Марк Кукурелья став трансферною ціллю мадридського "Реала". Але на гравця претендують і інші клуби.

Керівництво "Челсі" вже назвало суму, яку хоче отримати за відхід Кукурельї, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sport.es.

Футболіст основного складу "Челсі" Марк Кукурелья є вихованцем "Еспаньола" та "Барселони". Він не зміг закріпитися в основі каталонського гранда і прокладав собі шлях у футболі спочатку в "Ейбарі", а потім у "Хетафі". Футболіст став головним гравцем для обох команд, після чого у 2021 році переїхав до Великої Британії.

Марк Кукурелья
Марк Кукурелья у збірній Іспанії. Фото: Reuters

Деталі можливого трансферу Кукурельї

"Брайтон" заплатив за перспективного лівого захисника 18 млн євро, а вже через рік продав Марка в "Челсі" за 63 млн євро. У лондонській команді Кукурелья завоював Лігу конференцій і святкував успіх на Клубному чемпіонаті світу. Однак після невдалого для "синіх" сезону 2025/26 клуб готовий продати майже будь-якого гравця за умови вигідної пропозиції.

Головними претендентами на Марка Кукурелью вважалися "Барселона" та "Атлетіко", у яких є проблеми на лівому фланзі. Однак у боротьбу за футболіста включився і мадридський "Реал", який готовий заплатити "Челсі" 60 млн євро і вже контактує з представниками клубу.

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Реал Мадрид Футбол трансфери Марк Кукурелья
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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