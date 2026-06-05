Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Перес пообіцяв витратити 150 млн. на нову зірку Реала: відомо, хто це

Перес пообіцяв витратити 150 млн. на нову зірку Реала: відомо, хто це

Ua ru
Дата публікації: 5 червня 2026 16:07
Невеш або Олісе можуть підписати контракт із Реалом
Жоау Невеш після перемоги "ПСЖ" у Лізі чемпіонів. Фото: Reuters/Abdul Saboor

Невдале завершення сезону 2025/26 змусило керівництво мадридського "Реала" зайнятися зміцненням складу. "Королівський клуб" уже підписав кілька гравців. Але цим апетити "бланкос" не обмежуються.

Флорентіно Перес пообіцяв уболівальникам справжню трансферну бомбу, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Diario AS.

Президентські вибори в мадридському "Реалі" відбудуться в неділю, 7 травня. Флорентіно Перес є фаворитом у боротьбі з Енріке Рікельме. Чинний очільник "королівського клубу" вже здійснив кілька трансферів і не збирається на цьому зупинятися.

Майкл Олисе
Майкл Олісе у збірній Франції. Фото: Reuters/Susana Vera

Хто стане новачком "Реала"

Іспанський клуб цього літа вже встиг запросити Ібраїму Конате. Очікується, що на "Сантьяго Бернабеу" переїдуть Ніко Пас і Дензел Дюмфріс. Також Флорентіно Перес погодився заплатити "Бенфіці" 15 млн євро за повернення в Мадрид тренера Жозе Моурінью.

Але головне посилення складу "Реала" ще попереду. Флорентіно Перес пообіцяв, що в разі перемоги на виборах витратить 150 млн євро на наступну зірку. Він не став називати ім'я цього футболіста. Варіанти іспанських журналістів звелися до 21-річного Жоао Невеша з "ПСЖ" і 24-річного Майкла Оліси з "Баварії".

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, де та коли відбудеться товариський матч збірної України та національної команди Данії.

Також Новини.LIVE повідомляли про інтерес київського "Динамо" до захисника софійського ЦСКА Люмбарда Деллове.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Реал Мадрид Футбол трансфери Майкл Олісе
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації