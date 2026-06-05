Невеш або Олісе можуть підписати контракт із Реалом

Жоау Невеш після перемоги "ПСЖ" у Лізі чемпіонів. Фото: Reuters/Abdul Saboor

Невдале завершення сезону 2025/26 змусило керівництво мадридського "Реала" зайнятися зміцненням складу. "Королівський клуб" уже підписав кілька гравців. Але цим апетити "бланкос" не обмежуються.

Флорентіно Перес пообіцяв уболівальникам справжню трансферну бомбу, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Diario AS.

Президентські вибори в мадридському "Реалі" відбудуться в неділю, 7 травня. Флорентіно Перес є фаворитом у боротьбі з Енріке Рікельме. Чинний очільник "королівського клубу" вже здійснив кілька трансферів і не збирається на цьому зупинятися.

Майкл Олісе у збірній Франції. Фото: Reuters/Susana Vera

Хто стане новачком "Реала"

Іспанський клуб цього літа вже встиг запросити Ібраїму Конате. Очікується, що на "Сантьяго Бернабеу" переїдуть Ніко Пас і Дензел Дюмфріс. Також Флорентіно Перес погодився заплатити "Бенфіці" 15 млн євро за повернення в Мадрид тренера Жозе Моурінью.

Але головне посилення складу "Реала" ще попереду. Флорентіно Перес пообіцяв, що в разі перемоги на виборах витратить 150 млн євро на наступну зірку. Він не став називати ім'я цього футболіста. Варіанти іспанських журналістів звелися до 21-річного Жоао Невеша з "ПСЖ" і 24-річного Майкла Оліси з "Баварії".

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