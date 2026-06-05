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Главная Спорт Перес пообещал потратить 150 млн. на новую звезду Реала: известно, кто это

Перес пообещал потратить 150 млн. на новую звезду Реала: известно, кто это

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 16:07
Невеш или Олисе могут подписать контракт с Реалом
Жоау Невеш после победы "ПСЖ" в Лиге чемпионов. Фото: Reuters/Abdul Saboor

Неудачное завершение сезона 2025/26 заставило руководство мадридского "Реала" заняться укреплением состава. "Королевский клуб" уже подписал несколько игроков. Но этим аппетиты "бланкос" не ограничиваются. 

Флорентино Перес пообещал болельщикам настоящую трансферную бомбу, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Diario AS

Президентские выборы в мадридском "Реале" состоятся в воскресенье, 7 мая. Флорентино Перес является фаворитом в борьбе с Энрике Рикельме. Действующий глава "королевского клуба" уже осуществил несколько трансферов и не собирается на этом останавливаться. 

Майкл Олисе
Майкл Олисе в сборной Франции. Фото: Reuters/Susana Vera

Кто станет новичком "Реала" 

Испанский клуб нынешним летом уже успел пригласить Ибраиму Конате. Ожидается, что на "Сантьяго Бернабеу" переедут Нико Пас и Дензел Дюмфрис. Также Флорентино Перес согласился заплатить "Бенфике" 15 млн евро за возвращение в Мадрид тренера Жозе Моуринью

Но главное усиление состава "Реала" еще впереди. Флорентино Перес пообещал, что в случае победы на выборах потратит 150 млн евро на следующую звезду. Он не стал называть имя этого футболиста. Варианты испанских журналистов свелись к 21-летнему Жоао Невешу из "ПСЖ" и 24-летнему Майклу Олисе из "Баварии". 

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Реал Мадрид Футбол трансферы Майкл Олисе
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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