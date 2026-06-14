Кукурелья может перейти в Реал, Барселона тоже претендует на игрока

Мадридский Реал может подписать воспитанника Барселоны
В испанском футболе готовится громкий летних переход. Защитник "красной фурии" Марк Кукурелья стал трансферной целью мадридского "Реала". Но на игрока претендуют и другие клубы.
Руководство "Челси" уже назвало сумму, которую хочет получить за уход Кукурельи, сообщают Новини.LIVE со ссылкой Sport.es.
Футболист основного состава "Челси" Марк Кукурелья является воспитанником "Эспаньола" и "Барселоны". Он не сумел закрепиться в основе каталонского гранда и прокладывал себе путь в футболе сначала в "Эйбаре", а затем в "Хетафе". Футболист стал главным игроком для обеих команд, после чего в 2021 году переехал в Великобританию.
Детали возможного трансфера Кукурельи
"Брайтон" заплатил за перспективного левого защитника 18 млн евро, а уже через год продал Марка в "Челси" за 63 млн евро. В лондонской команде Кукурелья завоевал Лигу Конференций и праздновал успех на Клубном чемпионате мира. Однако после неудачного для "синих" сезона 2025/26 клуб готов продать почти любого игрока при условии выгодного предложения.
Главными претендентами на Марка Кукурелью считались "Барселона" и "Атлетико", у которых есть проблемы на левом фланге. Однако в борьбу за футболиста включился и мадридский "Реал", который готов заплатить "Челси" 60 млн евро и уже контактирует с представителями клуба.
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