Барселона пригласит Эли Крупи вместо Альвареса

Эли Крупи (справа) поздравляет Маркуса Тавернье. Фото: Reuters

В составе каталонской "Барселоны" может появиться молодой французский форвард. После ухода Роберта Левандовского эта позиция является приоритетной для усиления в клубе. "Сине-гранатовым" не удалось подписать более статусного футболиста.

Об интересе "Барселоны" к Эли Крупи из АПЛ сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.es.

"Барселона" не сумела договориться с мадридским "Атлетико" о трансфере форварда сборной Аргентины Хулиана Альвареса. "Матрасники" отказались рассматривать предложения меньше 500 млн евро. Каталонцы были вынуждены переключиться на другие кандидатуры.

Эли Крупи (слева) во время матча. Фото: Reuters

Детали сделки пло Эли Крупи

Интерес каталонцев к 19-летнему форварду молодежной сборной Франции стал неожиданностью. Эли Крупи перешел в "Борнмут" в феврале 2025 года из "Лорьяна". Английский клуб не готов рассматривать запросы, в которых указана сумма менее 100 мон евро.

В прошлом сезоне молодой футболист сыграл за клуб из английской Премьер-лиги 35 поединков и забил 13 голов. Помимо "Барселоны", футболистом также интересуется лондонский "Арсенал".

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