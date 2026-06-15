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Главная Спорт Барселона купит юную звезду из Англии вместо Альвареса

Барселона купит юную звезду из Англии вместо Альвареса

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Дата публикации 15 июня 2026 09:41
Барселона пригласит Эли Крупи вместо Альвареса
Эли Крупи (справа) поздравляет Маркуса Тавернье. Фото: Reuters

В составе каталонской "Барселоны" может появиться молодой французский форвард. После ухода Роберта Левандовского эта позиция является приоритетной для усиления в клубе. "Сине-гранатовым" не удалось подписать более статусного футболиста. 

Об интересе "Барселоны" к Эли Крупи из АПЛ сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.es

"Барселона" не сумела договориться с мадридским "Атлетико" о трансфере форварда сборной Аргентины Хулиана Альвареса. "Матрасники" отказались рассматривать предложения меньше 500 млн евро. Каталонцы были вынуждены переключиться на другие кандидатуры. 

Эли Крупи
Эли Крупи (слева) во время матча. Фото: Reuters

Детали сделки пло Эли Крупи 

Интерес каталонцев к 19-летнему форварду молодежной сборной Франции стал неожиданностью. Эли Крупи перешел в "Борнмут" в феврале 2025 года из "Лорьяна". Английский клуб не готов рассматривать запросы, в которых указана сумма менее 100 мон евро. 

В прошлом сезоне молодой футболист сыграл за клуб из английской Премьер-лиги 35 поединков и забил 13 голов. Помимо "Барселоны", футболистом также интересуется лондонский "Арсенал". 

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Футбол трансферы Барселона Борнмут
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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