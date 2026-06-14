Колишній футболіст Динамо Романчук повідомив про народження доньки

Олександр Романчук. Фото: УАФ

Колишній захисник "Динамо" Олександр Романчук поділився радісною новиною зі свого особистого життя. Футболіст уперше став батьком.

Про народження дитини у сім'ї Романчука повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на УАФ.

Олександр Романчук. Фото: УАФ

Романчук став батьком

Дружина спортсмена Евеліна народила доньку. Родина поки не розголошує ім'я дитини.

Для 26-річного футболіста ця подія стала одним із найважливіших моментів у житті. У соцмережах Романчук поділився щасливою новиною про поповнення в сім'ї.

Наразі захисник виступає за румунську "Університатю" з Крайови. До команди він приєднався влітку 2025 року після виступів за "Кривбас", а його контракт із клубом розрахований до червня 2028 року.

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У поточному сезоні Романчук є одним із основних центральних захисників румунської команди. За даними Transfermarkt, трансферна вартість українця становить 2,5 млн євро, що є найвищим показником у його кар'єрі.

Футболіст народився в Коломиї та є вихованцем львівського футболу. Свого часу він перебував у системі київського "Динамо", після чого виступав за "Львів", угорський "Дебрецен" та "Кривбас".

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Людмила Лузан та Анастасія Рибачок продовжили домінувати на міжнародній арені та поповнили скарбничку збірної України на чемпіонаті Європи. Водночас легкоатлет Михайло Кохан відзначився новим досягненням.

Також Новини.LIVE писав, що "Динамо" працює над поверненням до команди Томаша Кендзьори, який уже виступав за київський клуб.