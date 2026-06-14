Бывший футболист Динамо Романчук сообщил о рождении дочери

Александр Романчук. Фото: УАФ

Бывший защитник "Динамо" Александр Романчук поделился радостной новостью из своей личной жизни. Футболист впервые стал отцом.

О рождении ребенка в семье Романчука сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на УАФ.

Александр Романчук. Фото: УАФ

Романчук стал отцом

Жена спортсмена Эвелина родила дочь. Семья пока не разглашает имя ребенка.

Для 26-летнего футболиста это событие стало одним из самых важных моментов в жизни. В соцсетях Романчук поделился счастливой новостью о пополнении в семье.

Сейчас защитник выступает за румынскую "Университатю" из Крайовы. К команде он присоединился летом 2025 года после выступлений за "Кривбасс", а его контракт с клубом рассчитан до июня 2028 года.

Читайте также:

В текущем сезоне Романчук является одним из основных центральных защитников румынской команды. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость украинца составляет 2,5 млн евро, что является самым высоким показателем в его карьере.

Футболист родился в Коломые и является воспитанником львовского футбола. В свое время он находился в системе киевского "Динамо", после чего выступал за "Львов", венгерский "Дебрецен" и "Кривбасс".

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок продолжили доминировать на международной арене и пополнили копилку сборной Украины на чемпионате Европы. В то же время легкоатлет Михаил Кохан отличился новым достижением.

Также Новини.LIVE писал, что "Динамо" работает над возвращением в команду Томаша Кендзеры, который уже выступал за киевский клуб.